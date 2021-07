Les représentants des Bleus dans la catégorie cyclisme, pour les JO de Tokyo, sont désormais connus. L'équipe de France comptera en effet sur David Gaudu (Groupama-FDJ) et Guillaume Martin (Cofidis) dans la course en ligne, ainsi que sur Rémi Cavagna (Deceuninck) dans le contre-la-montre. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Kenny Elissonde (Trek) complètent la sélection pour la course sur route annoncée vendredi par la Fédération française de cyclisme. Julian Alaphilippe et Romain Bardet, qui étaient pressentis pour les JO, ont décliné par avance leur sélection.

La course en ligne des JO est programmée six jours après l'arrivée du Tour de France, le 18 juillet, sur les Champs-Elysées. La FFC a annoncé également la sélection pour les épreuves d'endurance sur la piste, avec notamment Benjamin Thomas qui disputera l'omnium ainsi que l'américaine avec Donavan Grondin. Coralie Demay, retenue en vue de la poursuite par équipes, a été sélectionnée sur le second quota sprint auquel la France avait droit.

La sélection route messieurs

Course en ligne : Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu, Guillaume Martin.

Contre-la-montre : Rémi Cavagna

La sélection route dames

Course en ligne et contre-la-montre : Juliette Labous

La sélection piste endurance messieurs

Omnium : Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

Américaine : Donavan Grondin (Arkea-Samsic), Benjamin Thomas. Remplaçant: Morgan Kneisky.

La sélection piste endurance dames

Poursuite par équipes : Victoire Berteau (Doltcini), Marion Borras (Aura), Valentine Fortin (Saint-Michel Auber), Marie Le Net (FDJ), Coralie Demay (Charente-Maritime)

Omnium : Clara Copponi (FDJ)

Américaine : Clara Copponi, Marie Le Net

