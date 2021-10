Tom Dumoulin va-t-il (re)faire le coup ? Alors qu'il n'était pas allé au terme de son contrat avec Sunweb en 2019 pour rejoindre Jumbo-Visma, le rouleur néerlandais pourrait bien se répéter deux ans plus tard au moment de peut-être rejoindre l'équipe australienne BikeExchange. Des discussions seraient en cours entre les parties dans cette optique, malgré un contrat qui court jusqu'à la fin de saison 2022. Le site Cyclingnews parle toutefois d'une possible arrivée en 2023.

"Tom Dumoulin est un pilote qui sera sur le marché à la fin de l'année prochaine et c'est un coureur que toutes les équipes aimeraient avoir s'il performe comme il l'a fait aux Jeux Olympiques, par exemple", a récemment confirmé Brent Copeland, directeur général de Team BikeExchange, à Cyclingnews. "S'il a toujours des ambitions de classement général, c'est un coureur avec lequel nous pourrions nous asseoir et dire : 'OK, c'est quelqu'un avec qui nous pourrions travailler à l'avenir'. Il a encore quelques bonnes années devant lui, donc ces discussions ont le temps de se poursuivre", a-t-il ajouté.

Fin septembre, L'Equipe avait confirmé une possible rupture de contrat entre Tom Dumoulin et Jumbo-Visma, parlant de contacts en cours avec l'équipe BikeExchange.

