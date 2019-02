Tour d'Algarve : Poels pour confirmer la mainmise de Sky

Troisième du Tour Down Under le mois dernier en Australie, Wout Poels tentera de succéder à son coéquipier polonais Michal Kwiatkowski au palmarès du Tour d'Algarve, qui ne défendra pas un titre qu'il avait déjà remporté une première fois sous les couleurs de Quick Step, en 2014. Depuis la victoire de Richie Porte en 2012, Sky s'est imposé en Algarve deux fois encore, grâce à Geraint Thomas, en 2015 et 2016.

L'équipe britannique pourra également miser sur l'Espagnol David de la Cruz ou l'espoir britannique Tao Geoghegan Hart pour battre la concurrence: l'équipe UAE-Emirates de l'Italien Fabio Aru, revanchard après une saison blanche, ou l'équipe Deceuninck-Quick Step de l'Espagnol Enric Mas. Cette épreuve en cinq étapes compte deux arrivées au sommet, un contre-la-montre individuel et deux manches promises aux sprinteurs, parmi lesquels le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo) font figure de têtes d'affiche.

Les étapes

Mercredi : Portimao - Lagos (199,1 km)

Jeudi : Almodôvar - col de la Foia (187,4 km)

Vendredi : Lagoa - Lagoa (contre-la-montre individuel de 20,3 km)

Samedi : Albufeira - Tavira (198,3 km)

Dimanche : Faro - col du Malhao (173,5 km)

Les équipes

Bora-hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, Team Dimension Data, Team Jumbo-Visma, Team Katusha Alpecin, Team Sky, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, W52-FC Porto, Wanty-Gobert Cycling Team, Aviludo-Louletano, Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Sporting-Tavira, UD Oliveirense-InOutBuild, Vito-Feirense-PNB.