Le Britannique Adam Yates (Ineos) a remporté dimanche le Tour d'Allemagne dont la 4e et dernière étape courue sur 186 km entre Schiltach et Stuttgart est revenue à l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain). Yates, 9e du dernier Tour de France, accroche sa première victoire dans une course à étapes depuis le Tour de Catalogne en mars 2021. Bilbao, qui termine 2e du général à 22 secondes du Britannique, a de son côté décroché au sprint son troisième succès de la saison.

Un groupe de sept coureurs dont l'Allemand Niels Pollit (Bora), vainqueur de l'épreuve l'an passé, et le Français Romain Bardet (DSM), comptait deux minutes d'avance à 35 km de l'arrivée. Le Danois Matthias Skjelmose Jensen (Trek), 4e du général à l'issue de la 3e étape, est tombé à 31 km de l'arrivée et s'est blessé à un genou. A 17 km de l'arrivée, Bardet a attaqué, suivi du Néerlandais Mick Van Dyke (Jumbo), qui l'a contré et est parti seul.

Van Dyke a ensuite été repris et un quatuor s'est formé avec Bardet, le Britannique Matthew Holmes (Lotto-Soudal) et le Hongrois Barnabas Péak (Intermarché) avant la dernière ascension de l'étape. Mais le peloton, réduit à une quinzaine d'éléments, est revenu sur les quatre hommes à 7 km du terme. L'Italien Alberto Bettiol (Bahrain) a ensuite emmené le train et mis Bilbao dans les meilleures conditions pour la victoire d'étape. Sans équipiers, Yates est lui parvenu sans difficultés à se maintenir dans le groupe de tête et le coureur de 30 ans s'est même mêlé au sprint final, terminant à la 5e place.

Le classement de la 4e étape :

1. Pello Bilbao (ESP/BAH), les 186 km en 4 h 11:19

2. Ruben Guerreiro (POR/EF1) même temps

3. Georg Zimmermann (GER/INT) m.t.

4. Sylvain Moniquet (BEL/LTS) à m.t.

5. Adam Yates (GBR/INE) m.t.

Le classement général final :

1. Adam Yates (GBR/INE), en 16 h 54:56

2. Pello Bilbao (ESP/BAH) à 22 secondes.

3. Ruben Guerreiro (POR/EF1) à 44.

4. Georg Zimmermann (GER/INT) à 47.

5. Mauri Vansevenant (BEL/QST) à 49.

