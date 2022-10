On a compris. Lorsqu’Enric Mas a contré l’attaque de Tadej Pogacar, à dix kilomètres de l’arrivée ce samedi, le suspense a semblé s’évaporer. "Pogi" a certes réussi à recoller, au sommet de la terrible côte de San Luca, pour se donner une dernière chance de rivaliser dans l’ultime ascension de ce "mur" de 2 bornes, à peu ou prou 10% de moyenne. Mais il n’a rien pu faire quand le grimpeur espagnol s’est à nouveau dressé sur ses pédales. Impressionnant.

Le sentiment d’impuissance, Pogacar a plutôt l’habitude de le dégager chez ses adversaires que de l’incarner. Cependant, depuis quelques semaines, au gré d’un Tour de France perdu face à Jonas Vingegaard et de Mondiaux où il a subi les événements, le prodige slovène apprend à être dans les deux camps. Celui du vainqueur n’est jamais loin pour lui - illustration faite à Montréal -, mais il n’a su s’y rendre lors du Tour d’Emilie (2e à 11 secondes).

Pourtant, son équipe a tout (bien) fait pour le mettre sur orbite. "Je suis très reconnaissantdu travail de mes coéquipiers, a-t-il souligné au micro de Cycling Pro. Enric (Mas) était très, très fort. Je dois juste admettre qu’il a été meilleur." Au point de se satisfaire d’une deuxième place : "Je suis content de mon résultat (…) et de ma condition." Un discours presque incongru, à l’aune de son palmarès, mais à recontextualiser.

Tadej Pogacar a un objectif en cette fin de saison : le Tour de Lombardie. Il l’a gagné l’année dernière, et il avait déjà utilisé le Tour d’Emilie pour se préparer… sans même terminer la course. D’où son absence d’inquiétude, qu’il confirme dans un sourire : "C’est beaucoup mieux que l’an passé." Il lui reste les Trois vallées varésines (dont il avait pris la 3e place en 2021), mardi, pour encore monter en pression, avant le grand rendez-vous de samedi.

Le chef de file de la formation UAE Emirates retrouvera alors sur sa route Vingegaard - lauréat de deux étapes et en tête du Tour de Croatie avant son épilogue ce dimanche -, et un certain Enric Mas. Celui-ci ne fanfaronne pas. "", a commenté le 2e du Tour d’Espagne 2022, qui tient ainsi son premier bouquet de l’année, le sixième (seulement) de sa carrière, à 27 ans.