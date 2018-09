Tour d'Espagne/11e étape: abandon de Bouhanni

Nacer Bouhanni n'ira pas au bout de la Vuelta. Ce mercredi 5 septembre, lors de la onzième étape du Tour d'Espagne, le coureur de Cofidis a été contraint à l'abandon à cause de son état de santé. Moins d'une semaine auparavant, le jeudi 30 août dernier, le sprinter avait remporté la sixième étape de la course à San Javier. L'abandon a été confirmé par la Team Cofidis sur les réseaux sociaux : "Abandon de Nacer Bouhanni, malheureusement notre sprinteur ne peut continuer et met pied à terre. Bon repos Nacer et encore bravo pour ta superbe victoire."

C'est la quatrième fois que Nacer Bouhanni est contraint à l'abandon lors de la Vuelta (2012, 2014, 2015). La mission est quand même réussie pour le sprinter, grâce à sa victoire d'étape, et malgré un début de Tour compliqué.