Vuelta - Thibaut Pinot reprend une poignée de secondes aux favoris, De Marchi vainqueur

Une belle dose de panache. Pour un infime rapproché au général. Présent dans l'échappée lors d'une 11e étape de moyenne montagne, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a été le grand animateur de la Vuelta ce mercredi. Mais la récompense n'a pas été franchement à la hauteur des efforts déployés par le Franc-Comtois, longtemps maillot rouge virtuel. Plus de 100 kilomètres d'échappée. Pour seulement 13 secondes grappillées, dont une de bonification, à l'arrivée à Ribeira Sacra Luintra où Alessandro De Marchi (BMC) s'est imposé.

Vidéo - Costaud jusqu'au bout, De Marchi a réussi son coup : son arrivée victorieuse en vidéo 02:06

Dixième de l'étape, Pinot a franchi la ligne avec 1'50'' de retard sur l'Italien. Le peloton, ou plutôt ce qu'il en restait, n'a finalement concédé que 2'02''. Pas de changement au général. Simon Yates (Mitchelton-Scott) reste leader. Et Pinot est toujours 16e, à 2'20'' du Britannique.

L'échappée a mis plus de deux heures à se dessiner

On ne pourra pas reprocher à Pinot de ne pas avoir essayé. En retrait dimanche à La Covatilla, où il a perdu 25 secondes sur ses rivaux, le Franc-Comtois avait déclaré qu'il tenterait sa chance dès que l'opportunité se présenterait. Il a tenu parole ce mercredi, sur un parcours de 207 kilomètres en forme de montagnes russes. Si Pinot a fini par se retrouver à l'avant, c'est parce que la course est partie sur des bases assez folles. La moyenne était de 48km/h après deux heures de course. Miguel Angel Lopez (Astana) s'est même retrouvé distancé, accusant jusqu'à 1'30'' de retard avant de réintégrer le peloton. Trois coureurs ont abandonné, et non des moindres : Nacer Bouhanni (Cofidis), qui quitte la Vuelta avec une victoire d'étape, mais aussi Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) et Georg Preidler (Groupama-FDJ).

Il a fallu attendre le 105e kilomètre pour que l'échappée prenne enfin le large. Un groupe de 19 coureurs. Avec Pinot donc. Le 3e du Tour 2014 était de loin le plus dangereux au général. Le poids de la course s'est donc logiquement retrouvé sur ses épaules. Heureusement pour lui, il possédait un équipier, Léo Vincent. Pour son premier grand Tour, le natif de Vesoul (chef-lieu de la Haute-Saône, le même département que Pinot) a assuré une grande partie du travail, dans un premier temps. L'écart a flirté avec les 4'30'' à 87 kilomètres de l'arrivée. Pinot était alors maillot rouge avec une marge de deux minutes.

De Marchi triple la mise

Le peloton a alors réagi sous l'impulsion de Movistar, l'équipe de Nairo Quintana et Alejandro Valverde, toujours 2e du général à une seconde de Simon Yates. Devant, agacé par l'apathie de ses compagnons, Pinot a secoué le cocotier une première fois en attaquant à 68 kilomètres de l'arrivée. Mais l'escapade, en compagnie de Dylan Teuns (BMC), n'a duré que dix kilomètres. Léo Vincent distancé à 40 kilomètres de l'arrivée, Pinot n'a eu de cesse de relancer l'allure lorsque la pente se redressait. Mais ses poursuivants, à l'image de Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et Jack Haig (Mitchelton-Scott), sont à chaque fois revenus. Une fois la jonction faite, l'entente était toujours mauvaise. Personne ne voulait rouler avec Pinot.

Ne pouvant sauter sur tous les coups, et un peu cuit dans le final, le Français a dû se résoudre à laisser filer le jeune Colombien Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin) et Alessandro De Marchi dans la dernière ascension répertoriée, l'Alto de Mirador de Cabezoas (3e catégorie). Il restait une vingtaine de kilomètres à parcourir. Et la victoire ne pouvait déjà plus échapper à ce duo. À quatre bornes de l'arrivée, dans un joli raidard, De Marchi s'est isolé pour remporter la 3e victoire d'étape de sa carrière sur la Vuelta. Les deux précédentes avaient déjà été acquises en solitaire (7e étape en 2014, 14e étape en 2015). Restrepo (+28'') et le vétéran Franco Pelizzotti (Bahrain-Merida, +59'') ont complété le podium. Belle 4e place de Nans Peters (AG2R La Mondiale, +1'24''), qui dispute à 24 ans son premier Grand Tour.

Vidéo - Pinot : "C'était un coup de poker, ça n'a pas marché, tant pis..." 00:59

Après avoir rêvé de rouge, Pinot n'a finalement grappillé que 12 secondes sur le peloton. Mais à 10 kilomètres de l'arrivée, il comptait encore deux minutes de marge sur celui-ci. Le peloton s'est grandement rapproché à partir du dernier raidard, là où De Marchi a filé vers la victoire, suite au coup d'accélérateur de l'équipe EF Education First. Le groupe maillot rouge s'est vite réduit à une quinzaine d'unités. Et a ensuite grappillé quasiment tout le débours sur le groupe de Pinot. Le Français ressort donc bredouille de cette journée, sans victoire d'étape (son objectif sur cette Vuelta), ni rapproché au général. Pas cher payé.