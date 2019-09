Philippe Gilbert est éternel. Présent dans l'échappée du jour, le Belge a remporté jeudi la 12e étape de la Vuelta dans le Pays Basque entre Circuito de Navarra et Bilbao. Le puncheur de la Deceuninck-Quick-Step, qui remporte sa sixième victoire sur le Tour d'Espagne, a résisté au retour d'Alex Aranburu (Caja Rural) et Fernando Barcelo (Euskadi Basque Country). Pas de problème pour le leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui conserve le maillot rouge malgré une timide attaque de Miguel Angel Lopez dans l'ultime ascension.

Echappée tardive

Jeudi, il fallait être fort pour lever les bras à Bilbao, mais il fallait également être fort pour se glisser dans l'échappée du jour. Avec un peloton vigilant, elle a mis plus de 90 kilomètres à se former avant de laisser partir un groupe de 19 fuyards à seulement 60 kilomètres de l'arrivée, où on trouvait Gilbert donc, mais aussi Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) ou John Degenkolb (Trek-Segafredo). Avec trois difficultés de 3e catégorie placées dans les 30 derniers kilomètres, la victoire était presque promise à un puncheur.

Et lorsqu'on cherche un puncheur dans ce groupe, le nom de Gilbert s'impose naturellement, même à 37 ans. Le Belge a contrôlé le groupe dans l'ultime ascension - l'Alto de Arraiz 2,2 km de montée à 12,2 % de moyenne - située à 9 kilomètres de l'arrivée, avant de placer une attaque en deux-temps qui a laissé tout le monde sur le carreau. Le vainqueur du dernier Paris-Roubaix a basculé au sommet avec une vingtaine de secondes d'avance sur le duo Aranburu-Barcelo.

Roglic tranquille

A bloc dans la descente, le Belge a senti le souffle du duo dans sa nuque dans le dernier kilomètre, mais il a résisté pour s'imposer en solitaire, à la pédale. C'est sa troisième victoire de la saison, sa sixième au total sur la Vuelta, et la première depuis 2013. Pour Deceuninck-Quick-Step, venue sans ambition pour le général sur ce Tour d'Espagne, c'est le deuxième bouquet après celui de Fabio Jakobsen sur la 4e étape.

Derrière, journée tranquille pour le leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma). L'équipe du Slovène a contrôlé à distance sans se fatiguer. On pouvait imaginer une explication entre favoris sur les pentes de l'ultime bosse, il n'en a rien été. Miguel Angel Lopez a allumé un pétard mouillé, et tout est rentré dans l'ordre. Pas de changement au général avant la montagne, qui recommence dès vendredi.