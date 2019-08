Il faut se trouer pour apprendre, mais certains, ensuite, apprennent plus vite que d'autres. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), largement battu à Alicante pour le premier sprint de la Vuelta, a pris sa revanche seulement vingt-quatre heures plus tard à El Puig, en devançant à la photo-finish le favori Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Dans un final décousu, le Néerlandais, 22 ans seulement, a livré une partition parfaite pour décrocher sa première victoire sur un Grand Tour, au terme d'une journée tranquille pour les favoris.

Pendant un moment, pourtant, on a bien cru que la victoire reviendrait à un autre coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Avec une attaque bien sentie à 6 kilomètres de l'arrivée, le Français Rémi Cavagna, spécialiste du contre-la-montre, a donné quelques sueurs froides aux équipes de sprinteurs, qui ont dû s'employer plus que prévu pour finalement le reprendre sous la flamme rouge. Le coup de Trafalgar était manqué, donc, mais il a servi les intérêts du collectif.

Jakobsen marque son territoire

Dans les derniers hectomètres, les hommes en bleu étaient un peu moins émoussés que leurs adversaires, et le travail de Maximiliano Richeze, remarquable, a placé sur orbite le prodige Fabio Jakobsen. Lundi à Alicante, l'Argentin avait perdu son sprinteur dans le final et le Néerlandais, septième sur la ligne, pouvait nourrir des regrets. Cette fois, leur collaboration a fonctionné à merveille, même s'il s'en est fallu d'un cheveu que Sam Bennett, vainqueur hier, passe devant sur le fil et signe un deuxième succès de rang.

