Kenny Elissonde n'aura donc pris part à aucun Grand Tour en 2019. Alors que le Français pensait disputer le prochain Tour d'Espagne, la formation Ineos a finalement annoncé son remplacement par David De La Cruz sur son compte Twitter. La raison de ce changement est encore inconnue. Contacté par le site Cyclingnews, Elissonde a raconté comment il avait appris la nouvelle.

"J'étais premier réserviste. Ils m'ont appelé lundi soir pour dire que j'étais sélectionné pour la course et ils ont fait l'annonce", confie tout d'abord le Français. "Mercredi, j'ai voyagé toute la journée. Quand j'ai atterri, Fran Millar (PDG d'Ineos) m'a contacté, affirmant qu'il était désolé, mais qu'ils avaient finalement changé la sélection. Et c'est De la Cruz qui a été pris", poursuit-il, assurant qu'il ne connaît pas la raison de ce volte-face.