En marge de la deuxième étape du Tour d'Espagne, le peloton, les organisateurs de la Vuelta et les spectateurs présents au départ à Benidorm ont rendu un vibrant hommage à Bjorg Lambrecht. Une minute de silence a été observée aux alentours de midi, soit vingt minutes avant le départ. Décédé il y a trois semaines, le coureur belge de Lotto-Soudal avait été victime d'une terrible chute sur le Tour de Pologne.

Révélé sur le Tour d'Espagne 2018

Lambrecht, qui était pré-inscrit pour cette 74e édition de la Vuelta, avait un rapport particulier avec la course espagnole. C'était en effet sur la route du Tour d'Espagne, son premier et donc unique Grand Tour, il y a un ans, que le cycliste belge alors âgé de 21 ans s'était révélé aux yeux du grand public avec deux top 10 sur les 4e et 8e étapes. Cette saison, il s'était particulièrement illustré sur les Classiques ardennaises avec une 6e place sur l'Amstel Gold Race et une 4e sur la Flèche Wallonne.