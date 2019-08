Frustrés hier, les sprinteurs, qui savent que les opportunités se font rares sur la Vuelta, ont pris leur revanche. A Alicante, au terme d'une large ligne droite, les spécialistes étaient presque tous présents et aucun n'a pu contester la domination de Sam Bennett. L'Irlandais, dont l'équipe Bora-Hansgrohe n'est pas celle qui a le plus roulé au cours de la journée, a mis tout le monde d'accord dès qu'il a lancé son sprint. Derrière, les autres se sont battus pour les places d'honneur et le maillot rouge, Nicolas Roche, est arrivé accompagné de tous les leaders.

Plus d'informations à suivre ...