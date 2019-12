Après la Grande Boucle et le Giro en octobre, c’était au tour de la Vuelta de lever le voile sur son parcours 2020 ce mardi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont eu envie d’aller au-delà des frontières nationales. Comme cela avait déjà été révélé il y a quelques mois, le Grand Départ sera donné à Utrecht le 14 août prochain, avec un contre-la-montre par équipes en guise de mise en bouche. Les deux étapes suivantes se dérouleront aussi aux Pays-Bas et devraient offrir l’opportunité aux sprinteurs de s’illustrer.

Après une journée de repos permettant au peloton d’être transféré en Espagne, les baroudeurs pourront se tester sur les routes du Pays basque, entre Irun et Eibar. Le point de départ d’un périple qui se concentrera dans le nord et l’ouest du pays. Car s’il y a bien un élément qui frappe au regard de la carte du Tour d’Espagne, c’est celui-ci : ni la côte est (Catalogne, Communauté valencienne…), ni le sud (Andalousie…) ne verront effectivement la Vuelta en 2020.

Grimpeurs gâtés, rouleurs frustrés ?

Ceux-ci auront malgré tout droit à un menu très copieux, la première semaine se concluant par un court mais intense passage par les Pyrénées françaises (Pourtalet, Aubisque et Tourmalet pour finir). Monument de la Vuelta, le mythique Angliru sera quant à lui au programme de la 15e étape. La veille, les prétendants au maillot rouge auront déjà la possibilité de s’exprimer sur les exigeantes pentes du Farrapona.

Alberto Contador (Trek-Segafredo) célèbre sa victoire au sommet de l'Angliru lors de la 20e étape de la Vuelta 2017Getty Images

De quoi séduire, sans nul doute, les meilleurs grimpeurs. Les purs rouleurs, eux, risquent de rester sur leur faim. Un seul chrono individuel est prévu, et il se terminera sur la côte du Mirador de Ezao (passages à plus de 20%). Après un passage par la Galice, les coureurs traverseront brièvement le Portugal, les favoris se disputeront la victoire finale au col de la Covatilla et le grand vainqueur pourra lever les bras le lendemain, à Madrid.

Les étapes du Tour d’Espagne 2020 :

Etape 1, vendredi 14 août : Utrecht - Utrecht (23,3 km, CLM par équipes)

Etape 2, samedi 15 août : Bois-le-Duc - Utrecht (181,6 km)

Etape 3, dimanche 16 août : Breda - Breda (193,2 km)

Lundi 17 août : journée de repos

Etape 4, mardi 18 août : Irun - Eibar (169,5 km)

Etape 5, mercredi 19 août : Pampelune - Lekunberri (151 km)

Etape 6, jeudi 20 août : Lodosa - La Laguna Negra (163,8 km)

Etape 7, vendredi 21 août : Garray - Ejea de los Caballeros (190 km)

Etape 8, samedi 22 août : Huesca - Sabinanigo (185,5 km)

Etape 9, dimanche 23 août : Biescas - Col du Tourmalet (135,6 km)

Lundi 24 août : journée de repos

Etape 10, mardi 25 août : Victoria-Gastéiz - Villanueva de Valdegovia (160,4 km)

Etape 11, mercredi 26 août : Logrono - Alto de Moncalvillo (164,5 km)

Etape 12, jeudi 27 août : Castrillo del Val - Aguilar de Campoo (163,6 km)

Etape 13, vendredi 28 août : Castro Urdiales - Suances (187,4 km)

Etape 14, samedi 29 août : Villaviciosa - Alto de la Farrapona (170,2 km)

Etape 15, dimanche 30 août : Pola de Laviana - Alto de l’Angliru (109,2 km)

Lundi 31 août : journée de repos

Etape 16, mardi 1er septembre : Muros - Mirador de Ezaro (33,5 km, CLM)

Etape 17, mercredi 2 septembre : Lugo - Ourense (205,8 km)

Etape 18, jeudi 3 septembre : Mos - Porto (178 km)

Etape 19, vendredi 4 septembre : Viseu - Ciudad Rodrigo (177,7 km)

Etape 20, samedi 5 septembre : Sequeros - Alto de la Covatilla

Etape 21, dimanche 6 septembre : Hippodrome de la Zarzuela - Madrid (125,4 km)