CYCLISME - Les organisateurs de la Vuelta sont confiants. Il espèrent une "participation exceptionnelle", même si le Tour d'Espagne comptera six jours en commun avec le Giro, comme l'a révélé l'annonce du nouveau calendrier de l'UCI.

L'organisation de la Vuelta s'attend à une "participation exceptionnelle". Ce malgré le bref chevauchement avec le Giro. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du Tour d'Espagne Javier Guillén, qui a manifesté mardi sa "satisfaction" après l'annonce des nouvelles dates de l'épreuve (20 octobre au 8 novembre).

La Vuelta, qui devait normalement s'élancer le 14 août d'Utrecht aux Pays-Bas et s'achever le 6 septembre à Madrid, a vu son calendrier et son organisation, à l'image de l'ensemble de la saison cycliste, chamboulés en raison de la pandémie de coronavirus. Le Tour espagnol comptera donc six jours en commun avec le Giro italien, qui se déroulera du 3 au 25 octobre, selon le nouveau calendrier cycliste publié ce mardi par l'Union cycliste internationale (UCI).

La Vuelta et le Giro auront six jours en commun

"Nous devons essayer de faire contre mauvaise fortune bon coeur et profiter des opportunités que ce nouveau paradigme nous offre", a déclaré Javier Guillén, cité dans un communiqué des organisateurs de la Vuelta. "Nous jouissons d'une excellente place dans le calendrier et nous espérons avoir une participation exceptionnelle", a ajouté le directeur de la course cycliste.

Le report du Tour de France avait tout chamboulé

La Vuelta, qui prendra cette année son déprt le plus tardif dans la saison, a été contraint de raccourcir son parcours et d'annuler notamment ses trois premières étapes qui devaient initialement se dérouler au Pays-Bas. La course partira donc d'Irún (Pays basque, nord de l'Espagne), originellement sa quatrième étape, et comptera 18 étapes au lieu de 21 pour la première fois depuis 1985, où un Tour en 19 étapes avait été organisé.

Le report du Tour de France, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre, a obligé à remanier l'ensemble du calendrier de la saison de cyclisme sur route afin de pouvoir accueillir le reste des épreuves de la saison, même si certaines d'entre elles ont dû été annulées. En Espagne, c'est le cas notamment du Tour de Catalogne, du Tour du pays basque et de la Clasica San Sebastian.

