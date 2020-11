Les images de Chris Froome remontant les bidons à ses coéquipiers ne sont hélas pas une surprise en cette fin de saison. Lâché dès la première étape de La Vuelta, le quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016 et 2017) a complètement changé de dimension depuis quelques semaines, jusqu’à enfiler le costume d’équipier de luxe pour Richard Carapaz. Mais pour Bradley Wiggins, cette étiquette devrait bientôt disparaître.

L’ancien vainqueur du Tour 2012, aujourd’hui consultant pour Eurosport Angleterre, en est persuadé : Christopher Froome est progressivement en train de revenir à son meilleur niveau. Et ses performances encourageantes sur le Tour d’Espagne en sont le parfait exemple. “On voit un Chris Froome très actif, qui se fait mal et qui donne tout pour aider l’équipe”, avance Bradley Wiggins.

Tour d'Espagne L'organisation peut souffler : Les 681 tests au Covid-19 sont tous négatifs IL Y A 4 HEURES

Avec tous les coureurs qu’il parvient à lâcher, il doit commencer à se dire ‘mais oui, je peux encore gagner des courses'

Ce dernier s’appuie notamment sur les performances de plus en plus remarquées de son ancien coéquipier. “À chaque fois qu’il est à l'avant, il tient de plus en plus longtemps dans la course et il aime à nouveau 'mettre les gens dans le rétro', ce qui accroît encore plus sa confiance. Avec tous les coureurs qu’il parvient à lâcher, il doit commencer à se dire ‘mais oui, je peux encore gagner des courses”.

Bradley WIGGINS (Gbr) Red Jersey / FROOME Christopher (GBR) Crédit: Getty Images

La promesse de beaux lendemains ?

Pour l’ancien champion britannique, la saison 2021 devrait être une toute autre histoire pour Froome. “Je pense toujours qu'il lui reste un grand jour où il va briller de nouveau. A chaque coup de pédale, il montre qu’il revient progressivement au niveau qui était le sien.”

Une vision également partagée par Sean Kelly, vainqueur de La Vuelta 1988 et également consultant pour Eurosport, qui ne manque pas de souligner la longue absence du natif de Nairobi. “On doit se rappeler qu'il était absent depuis longtemps et qu'il s'améliore lentement. Il suffit de voir comment il roule lors des étapes difficiles. (...) Il a l'air confiant maintenant et il a l’air content de la manière dont il roule. C'est tellement important pour Froome car il a besoin de cette Vuelta pour bien terminer cette saison."

Et préparer la suivante de la meilleure des manières. Une saison 2021 que Chris Froome, qui rejoindra Israel Start-Up Nation, voudra placer sous le signe de la rédemption.

"Froome est la personne qui m'a le plus inspiré chez Ineos"

Tour d'Espagne Le profil de la 13e étape : un mur à 14,8% au bout du chrono, le terrain idéal pour Roglic? IL Y A 6 HEURES