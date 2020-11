Tour d'Espagne

L’Angliru a fait tout l’inverse de ce qu’on attendait de lui. Ses pentes flirtant les 24% devaient créer les écarts et éclaircir le général. Il a finalement resserré les débats. Le top 4 se tenait en 58 secondes au matin de la 12e étape. Il réside désormais dans un mouchoir de 35 secondes. De quoi réjouir le nouveau dompteur de l’Angliru, Hugh Carthy, qui confie avoir réalisé un "rêve"” en remportant sa première étape en Grand Tour, qui plus est sur une "montée mythique". "Je pense que c’est exactement ce que le public attend, une course serrée qui se dirige maintenant vers un contre-la-montre. Tout reste encore à jouer", estime le 3e du général, qui possède 35'' de retard sur Richard Carapaz, 25'' de Primoz Roglic et 3'' d'avance sur Dan Martin.

Le niveau de dramaturgie n’est pas (encore ?) à la hauteur de celui inédit connu par le Giro la semaine dernière, avec les deux premiers se tenant dans la même seconde avant le chrono prévu le jour de l’arrivée. Mais tout de même. Voir quatre prétendants aussi proche à six étapes de la fin est évidemment savoureux et annonce une dernière semaine assez exaltante ...même si Primoz Roglic semble avoir les cartes en main. Le leader de la Jumbo-Visma est pourtant celui qui a le plus souffert ce dimanche sur les pentes de l’Angliru, concédant 26’’ à Carthy et 10’’ à Martin et Carapaz, qui lui a repris le maillot rouge. "Je n’avais pas les meilleurs jambes, mais au final, c’est OK, je suis satisfait de la journée. Je n’aime pas trop perdre, ce n’est pas mon truc. Mais je n’ai lâché qu’une poignée de secondes, on est encore là pour la bataille pour le général."

Carapaz : "L'Angliru a fait une sélection naturelle"

Roglic sait qu’il garde l’avantage en vue de la victoire à Madrid vu le profil des six dernières étapes. Il ne reste qu’une arrivée au sommet, samedi prochain à La Covatilla, où ses trois rivaux peuvent lui reprendre du temps. Mais surtout, il garde un immense joker dans la poche, le contre-la-montre prévu mardi, le seul de cette Vuelta, où il devrait assommer tout le monde.

"Maintenant, nous allons nous concentrer sur le chrono, se projette déjà Roglic, qui a d’ailleurs fait sa récup sur home-trainer sur son vélo de contre-la-montre au sommet de l'Angliru. Il sera vraiment compliqué (32km de plat puis le Mirador de Ezaro, 1,8km à 15% de moyenne). Je donnerai le meilleur de moi-même, et nous verrons bien.”

Richard Carapaz, son principal rival depuis le départ de la Vuelta, confirme avoir perçu la faiblesse de Roglic dans le final de l’Angliru. "Oui, on a essayé de bouger dans le final, décrit le leader d'INEOS Grenadiers. J’ai pu prendre un peu d’avance avec Carthy. J’ai essayé de le suivre ensuite, mais c’était très difficile. L’Angliru a fait une sélection naturelle. Et au final, j’ai pu garder un peu d’avance sur Roglic, c’est bien." Il n’a pas non plus fait suffisamment la différence aborder sereinement le chrono du Mirador de Ezaro, prévu mardi au lendemain de la dernière journée de repos. "Je suis déjà content d’avoir repris le maillot rouge", conclue-t-il, sans vouloir trop se projeter sur la suite. Car il sait sans doute qu'elle ne sera pas à son avantage ?

