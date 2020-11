Le jour le plus long. Jeudi, c’est une 15e étape aux airs de classique qui était au programme des coureurs de la Vuelta. Surtout que la météo est venue s’en mêler, donnant aux 230,8 kilomètres d’un parcours vallonné une dimension épique. Et au bout de cette bagarre de 6h22’36" avec les reliefs et les éléments, c’est un sprinteur qui a levé les bras, en la personne de Jasper Philipsen. Les candidats au sacre ont quant à eux passé cette journée usante sans encombre, Primoz Roglic conservant ainsi le maillot rouge.