TOUR D'ESPAGNE - L'organisation de la Vuelta a annoncé, qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, elle avait décidé - en accord avec les autorités locales - d'annuler les passages dans les villes portugaises, lors des 15e et 16e étapes.

La Vuelta aurait dû faire un coucou au voisin portugais, il n'en sera rien. L'organisation du Tour d'Espagne a annoncé samedi dans un communiqué que les passages dans les villes portugaises avaient été annulés "en raison de la situation exceptionnelle provoquée par la crise du COVID-19 et compte tenu de l'impossibilité de garantir les conditions optimales pour le bon déroulement de la course dans le pays".

Les passages au Portugal auraient dû se faire lors de la 15e étape, qui devait se terminer entre Porto et Matosinhos, et de la 16e étape, qui devait s’élancer de la ville de Viseu. Les villes de remplacement ont déjà été trouvées, mais "il faudra attendre quelques semaines pour connaitre le profil définitif de ces nouvelles étapes".

"Nous regrettons de ne pas pouvoir visiter le Portugal en 2020, a déclaré Javier Guillén, directeur de La Vuelta. Dans une situation aussi exceptionnelle que celle que nous traversons, il faut faire preuve de flexibilité et d’ouverture d’esprit, et comprendre ce type de décisions et de changements." Dans le même temps, l'organisation de la Vuelta précise que "l'itinéraire de La Vuelta 2020 est désormais définitif. Son tracé ne sera plus modifié".

