Tour d'Espagne

Quand Primoz fâché, Primoz toujours faire ainsi. Trois jours après sa défaillance à Formigal, Primoz Roglic a réagi en patron en s’imposant ce mercredi sur la 8e étape, au sommet de l’Alto de Moncalvillo. Au terme d’une ascension qui aura creusé les premiers gros écarts de cette Vuelta, le Slovène de la Jumbo-Visma s’est débarrassé de Richard Carapaz à 700m de la ligne pour s’imposer avec 13’’ d’avance sur l’Equatorien d’INEOS Grenadiers, toujours leader mais qui ne compte plus que 13" de marge sur Roglic. Après avoir roulé tout le final, la Movistar a, elle, explosé.

On attendait beaucoup de cette montée inédite vers Moncalvillo, premier véritable test pour les favoris après une premlière semaine plus "light". On n’a pas été déçu. Malgré leurs cinq minutes d’avance à 80km de l’arrivée, les sept hommes de tête - parmi lesquels Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) - n’ont jamais pu espérer se jouer la victoire, la faute aux INEOS Grenadiers qui ont longtemps assuré la poursuite. La faute surtout aux Movistar. Voulant visiblement jouer l’étape, la formation espagnole a violemment mis en route dans le Puerto de la Rasa, à près de 60km de l’arrivée. Un tempo élevé qui a vite réduit le peloton à une soixantaine d’unités, sans parvenir à piéger les favoris. Sans réussir non plus à favoriser les desseins des Espagnols.

Mas défaillant, Roglic aérien

Premier coureur à attaquer dans la montée finale, clairement dans un rôle d’équipier, Alejandro Valverde (Movistar) a aussi été le premier leader à coincer à 4km de l’arrivée, en compagnie de Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), mais surtout de son équipier Marc Soler, lorsque les EF Pro Cycling ont durci à leur tour. Il ne restait alors plus pour la Movistar qu’Enric Mas, mais le 5e du dernier Tour de France n’a rien pu faire lorsque la grande bagarre s’est déclenchée à 3km du sommet au moment de l’attaque de Hugh Carthy (EF). Il a finalement concédé 54", à peine plus que le Britannique d’EF Pro Cycling, défaillant dans le final (+ 33"). Loin, bien loin d’un duo Roglic-Carapaz irrésistible dans le dernier kilomètre. Sous la flamme rouge, après une première attaque du Slovène, Carapaz mais aussi Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy et même Enric Mas avaient recollé. Mais Roglic a remis ça dans le dernier kilomètre, et seul le maillot rouge a pu le suivre.

Du moins, il y parvenu une première fois, se permettant même de le contrer à 800m de l’arrivée. Il n’aurait pas dû, le Slovène le contrant à son tour cent mètres plus loin pour s’envoler, cette fois définitivement. Concédant 13" sur la ligne, à peine moins qu’un impressionnant Martin (+ 19"), Richard Carapaz sauve tout de même son maillot rouge de leader du général mais son nouveau dauphin, Roglic, est désormais pointé à 13". Seuls Dan Martin (+ 28") et Hugh Carty (+ 44") semblent encore en mesure de venir perturber les deux hommes dans la course à la victoire finale. Avec Mas à près de deux minutes (+ 1’54") ainsi que le duo Valverde-Soler à plus de 3'30", la Movistar va elle devoir inventer quelque chose pour tenter de remporter son Tour national. Et c’est tant mieux pour le spectacle.

