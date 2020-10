Changement de leader sur la route de la Vuelta. La Jumbo-Visma a perdu pied lors de cette 6e étape où les conditions dantesques ont usé les organismes. Un coup de folie des Ineos Grenadiers à 31 kilomètres de l’arrivée dans la descente du Puerto de Cotefablo a permis à leur leader, Richard Carapaz, de prendre la tête du classement général. Distancé, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a réintégré le peloton au pied de l’ascension de Formigal pour finalement céder dans les derniers kilomètres de l'ascension.

Au sommet, c’est Ion Izagirre (Astana) qui a franchi la ligne en premier et qui a remporté cette étape devant Michael Woods (EF Pro Cycling) et Rui Costa (UAE Team Emirates). Mais l’événement qui a marqué cette journée est bien la bataille entre les favoris qui a connu un revirement inattendu.

Malgré le changement de parcours et le Tourmalet qui a disparu de la carte, le programme de cette étape était alléchant. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) a ouvert les hostilités avant de se faire rejoindre par un groupe de 22 coureurs. Mais la Jumbo-Visma et l’équipe Israel Start-Up Nation ont contrôlé l’avance des fuyards durant de nombreux kilomètres. Ils n’ont pas voulu laisser à Gorka Izagirre (Astana), Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step) et Sergio Henao (UAE Team Emirates), respectivement 19e, 21e et 22e du classement général, le plaisir de se mêler à la bataille pour le maillot rouge de leader.

L’avance a rarement dépassé les quatre minutes et les 23 coureurs de tête ont dû s'entendre à la perfection pour ne pas se faire rattraper par le peloton des favoris. Guillaume Martin (Cofidis) a remporté de précieux points pour la lutte au classement de la montagne. Puis la course a basculé. A 31 kilomètres de l’arrivée, Gorka Izagirre a faussé compagnie à ses compagnons d'échappée, quelques minutes avant que l'équipe Ineos Grenadiers ne renverse la course à son tour.

Roglic et Jumbo-Visma ont bu la tasse

C’est à ce moment que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et ses coéquipiers ont craqué. Les huit coureurs de la formation néerlandaise ont disparu du peloton en quelques instants, surprenant pour une équipe qui a donné l’impression de tout contrôler depuis la reprise de la saison 2020. Panique à bord à l’arrière de la course mais aussi à l’avant où Gorka Izagirre augmentait son avance au fil des kilomètres malgré le rythme imposé par Michael Woods (EF Pro Cycling) et Guillaume Martin (Cofidis).

A 5 kilomètres de l’arrivée, les outsiders de cette Vuelta ont décidé d’attaquer. David de La Cruz (UAE-Team Emirates), suivi par David Gaudu (Groupama-FDJ), Clément Champoussin (AG2R La Mondiale) et Marc Soler (Movistar) ont mis le feu aux poudres. Des attaques qui ont totalement désorganisé le peloton des favoris. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ont pris le large tandis que Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) et Enric Mas (Movistar) tentaient tant bien que mal de les rattraper.

Au sommet de Formigal, les favoris ont fini par passer la ligne d’arrivée lessivés, marqués au visage par la dureté de cette journée. Au classement général, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) devance désormais Hugh Carthy (EF Pro Cycling) de 18 secondes et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) de 20 secondes. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) perd trois places au classement général et se retrouve quatrième, à 30 secondes tandis qu'Enric Mas (Movistar) complète le Top 5 à 1 minute 07 du leader.

