Tour d'Espagne

Sam Bennett était le plus fort mais Sam Bennett a fauté. Alors que l’Irlandais de la Deceuninck-Quick Step pensait avoir décroché le 50e succès de sa carrière, en devançant au sprint Pascal Ackermann à Aguilar de Campoo, le maillot vert du dernier Tour de France a finalement été logiquement sanctionné par un coup d'épaule et un écart dans le dernier kilomètre. La victoire revient donc à l’Allemand de la Bora-Hansgrohe, qui devance Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) et Max Kanter (Sunweb). Journée tranquille pour Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), qui conserve son maillot rouge de leader.

Au départ de Castrillo de Val, personne ne semblait vraiment désireux de prendre l’échappée matinale et ce sont finalement deux coureurs d’équipes espagnoles invitées, Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) et Aritz Bagues (Caja Rural-RGA), qui se sont dévoués. Mais les deux hommes, qui ont compté plus de 5 minutes d’avance sur le peloton, ont dû trouver le temps long en tête de course, avec plus de 130 kilomètres seuls à l’avant, sans jamais avoir le moindre espoir de remporter l’étape. Les sprinteurs n’ont que peu d’occasions et il n’était pas question de laisser passer une aussi belle opportunité, au terme d’une journée tranquille dont tous les coureurs avaient besoin après un début de Vuelta très rapide.