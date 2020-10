Tour d'Espagne

Trois ans plus tard, le champion déchu reste accompagné de quelques égards, mais les ambitions sont remisées au placard. Froome devrait porter le premier dossard de son équipe sur la Vuelta. Après tout, il en est un double vainqueur, depuis le déclassement de Juan José Cobo sur l’édition 2011, et y a connu de jolies aventures face à Alberto Contador et Nairo Quintana. Mais pour sortir le champagne sur la route de Madrid, la bande Ineos compte surtout sur Richard Carapaz, successeur de Chris Froome au palmarès du Giro et nouvel homme fort de la structure britannique.

On imagine difficilement Froome renouveler pareils exploits, mais un coup est toujours possible. Sur le Tour et surtout le Giro, l’équipe britannique a démontré tout son opportunisme pour rebondir après les abandons de Bernal et Thomas. Froome est parmi les plus compétiteurs les plus féroces de cette bande. Et il veut y croire dur comme fer : "Je pense que j'ai encore plus à donner. Il faut voir si je vais vraiment revenir au plus haut niveau mais je crois que c'est possible. Je n'ai plus de problèmes liés aux blessures que j'ai subies l'année dernière, tout est guéri à 100 %."