"Tom Dumoulin ne participera plus à la Vuelta. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma va abandonner le Tour d'Espagne après sept étapes et va se concentrer sur la saison cycliste à venir", a indiqué la formation avant le départ de la 8e étape à Logroño (Rioja). "Je me sentais déjà fatigué au début de la Vuelta et cette sensation est toujours présente", a expliqué Dumoulin, cité dans le communiqué.