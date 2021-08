C’est une nouveauté sur la Vuelta. Mais la plupart des concurrents qui s’apprêtent à affronter la montée de Picon Blanco, ce lundi, la connaissent déjà. Demandez à Mikel Landa (2017), Miguel Angel Lopez (2018), ou même Romain Bardet. Tous l’ont déjà dompté sur les routes du Tour de Burgos, une victoire au sommet pour les deux premiers, un succès en bas de la descente pour le Français le 5 août dernier.

Terme de la 3e étape, culminant à 1485m d’altitude, la montée de Picon Blanco accueillera donc la première arrivée au sommet de ce 76e Tour d’Espagne. Le théâtre de la première grande bataille entre les favoris du général. On peut dire que c'est une montée typiquement espagnole. Courte (7,6km). Mais très pentue (9,3% de moyenne, pic à 18%). Le tout sur une route étroite et un bitume qui ne rend pas beaucoup. Et gare au vent s’il souffle - il est annoncé de 40km/h à Espinosa de Los Monteros, et plutôt de face - puisque certaines portions sont complètement dégagées. Comme au sommet, où gisent les vestiges d'une ancienne base militaire.

Au bon souvenir de Bardet

Sur le papier, la montée favorise plutôt les puncheurs-grimpeurs tels que Roglic plutôt que les purs grimpeurs comme Bernal. Ceci dit, Bardet y avait écoeuré tout le monde sur le Tour de Burgos, Landa et Bernal compris, pour aller chercher la 8e victoire de sa carrière. De quoi donner des idées au Français, lui qui n'est d'ailleurs pas si loin du maillot rouge (17").

Romain Bardet était le plus fort sur les pentes du Picon Blanco lors du Tour de Burgos le 5 août dernier Crédit: Getty Images

Une chose est sûre, ce sera forcément un costaud qui s’imposera, ou bien un échappé qui aura su prendre suffisamment d’avance au préalable. Sur le Tour de Burgos, qui l’a gravi cinq années consécutivement depuis 2017, seuls des grands noms l’ont dompté. A ceux déjà cités plus haut, il faut ajouter Ivan Sosa (2019) et Remco Evenepoel (2020).

Yates va-t-il dégainer le premier ?

Picon Blanco est le seul grand col de la journée. Cette 3e étape devrait donc s’apparenter à une course de côte. Mais c’est un point qu’il convient de nuancer. Juste avant d'atteindre la montée finale, il faudra passer par deux petites bosses, dont l’Alto de Bocos (3e catégorie), au sommet duquel est placé un sprint bonifications. Quelque part, le pied de cet Alto de Bocos, à 24 kilomètres de l’arrivée, doit être considéré comme le pied de la montée finale. Des coureurs mal placés s'exposeraient à des cassures difficiles à boucher, ou en tout cas très coûteuses en énergie. Les favoris devront donc être vigilants.

Avant cette première explication en montagne, Primoz Roglic possède 14” d’avance sur le premier coureur menaçant au général, Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), et 17” sur Romain Bardet (DSM). Les autres suivent de très près. Autant dire que le vainqueur au Picon Blanco, s’il s’agit d’un favori, pourrait bien revêtir le maillot rouge grâce aux bonifications. A moins qu’il s’agisse d’Adam Yates (INEOS-Grenadiers). Le Britannique a perdu 31” dimanche sur une chute et pointe désormais à 51” du Slovène. On ne serait pas étonné qu’il soit le premier à entrer en action sur les flancs dégarnis du Picon Blanco. Le premier, par conséquence, à enflammer cette Vuelta.

Geoffrey Bouchard, Romain Bardet et Mikel Nieve composaient le groupe de tête sur les dernières pentes du Picon Blanco lors du Tour de Burgos 2021 Crédit: Getty Images

