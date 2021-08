Il y avait trois courses dans la course ce mardi sur la Vuelta. La première pour la victoire d'étape, décrochée finalement par Michaël Storer (Team DSM) , la deuxième entre Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) et Guillaume Martin (Cofidis), présents dans l'échappée et rapidement assurés de se battre pour le maillot rouge, et enfin celle entre les leaders. Cette 10e étape a donc bouleversé un classement général où Guillaume Martin pointe désormais à la 2e place et où les Ineos-Grenadiers ont (encore) beaucoup perdu.

Seulement 29 secondes séparaient Eiking et Martin avant l'étape, alors les deux se sont marqués dans la seule ascension du jour qui promettait d'être décisive. Le Français, 20e au général ce mardi matin, a bien tenté de lâcher le Norvégien, 19e, mais celui-ci était bien trop solide et il a même coupé la ligne avec 29 secondes d'avance sur son rival du jour. Au général, Eiking compte donc 58" d'avance sur Martin et 2'17'' sur Primoz Roglic.

Tour d'Espagne Le maillot rouge au sol : Roglic a joué avec le feu et il s'est brûlé... sa chute en vidéo IL Y A UNE HEURE

Roglic chute, Storer et Eiking en profitent : le résumé d'une 10e étape complètement folle

Roglic voulait tout faire péter avant de chuter

Pour le Français, c'est une opération semblable à celle qu'il avait réalisée sur la 11e étape du Tour de France, qui l'avait replacé au… 2e rang. Certes, le leader de Cofidis n'est pas un candidat au podium mais il en est désormais un pour le Top 10. Le Français possède une marge de 3'48'' sur Egan Bernal (7e), 3'59'' sur Sepp Kuss (8e), 4'03'' sur Adam Yates (9e) et 4'46'' sur Félix Grosschartner (10e).

Le maillot rouge au sol : Roglic a joué avec le feu et il s'est brûlé... sa chute en vidéo

Chez les leaders, on s'attendait à une journée calme mais Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a voulu tuer la Vuelta. Parti à plus de deux kilomètres du sommet de l'ascension du jour, le maillot rouge a compté une trentaine de secondes d'avance avant de… chuter dans la descente. Plus de peur que de mal pour Roglic, qui a terminé en compagnie des coureurs qui le suivent au général, soit Enric Mas, Miguel Angel Lopez et Jack Haig mais aussi Aleksandr Vlasov, Kuss et Grosschartner. Les perdants du jour sont une nouvelle fois les Ineos qui ont encore concédé du temps sur Roglic et les autres.

Le Top 15 du classement général

Place Coureur Écart 1. Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) 2. Guillaume Martin (Cofidis) +58'' 3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +2'17'' 4. Enric Mas (Movistar) +2'45'' 5. Miguel Angel Lopez (Movistar) +3'38'' 6. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +3'59'' 7. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) +4'46'' 8. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +4'57'' 9. Adam Yates (Ineos-Grenadiers) +5'01'' 10. Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe) +5'42'' 11. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +6'10'' 12. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) +6'12'' 13. David De La Cruz (UAE Team Emirates) +6'49'' 14. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +6'59'' 15. Louis Meintjes ( Team Qhubeka NextHash) +7'30''

Il est insatiable : Roglic a tenté d'enfoncer le clou dans le final

Tour d'Espagne Il est insatiable : Roglic a tenté d'enfoncer le clou dans le final IL Y A 2 HEURES