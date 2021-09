Tour d'Espagne

On a déjà hâte d’être à la saison 3. Depuis ses débuts en 2019, la série Netflix sur la Movistar a souvent révélé des moments croustillants mais jamais la formation espagnole n’avait connu une étape aussi folle. Deux jours après son succès au Gamoniteiru, Miguel Angel Lopez semblait pourtant bien parti pour accrocher le podium final de la Vuelta, son premier sur un Grand Tour depuis celui décroché sur les routes espagnoles en 2018. Mais le Colombien a tout perdu dans cette 20e étape aux contours surréalistes.

Piégé par l’accélération en deux temps d’Adam Yates dans l’Alto de Moguas (1re cat) à près de 60km de l’arrivée, Lopez a vu s’échapper un groupe où l’on retrouvait le maillot rouge Primoz Roglic, le 2e du général et équipier du Colombien Enric Mas mais surtout Adam Yates et Jack Haig, adversaires de Lopez dans la course à la 3e place. Et si Haig avait Mäder, Poels et bientôt Padun pour l’aider à l’avant, le Colombien de la Movistar était seul. Il a bien tenté de rouler mais c’était peine perdue. Il a alors attendu le retour de José Joaquin Rojas mais il était déjà trop tard. Le podium était perdu. Alors Miguel Angel Lopez s’est arrêté.

Lopez a refusé de reprendre, malgré la demande de Movistar

Il n’a pas arrêté de rouler mais il s’est bien arrêté, purement et simplement. Sur le bord de la route. Dégoûté par la tournure des évènements, en colère, le Colombien avait décidé d’abandonner. La nouvelle a surpris tout le monde et a choqué tant elle semblait difficile à croire et à comprendre. Après tout, il jouait encore une place dans le top 5 du général et qu’un top 10 était assuré. Quitter la course dans ses conditions par frustration était incompréhensible. Cela l’était d’ailleurs pour son équipe.

Tour à tour, le directeur sportif de la Movistar Patxi Vila et le capitaine de route de la formation espagnole Imanol Erviti se sont arrêtés pour discuter avec Lopez, lui demandant de reprendre la course et de finir. Après tout, un top 10 au général n’était pas négligeable pour la Movistar, comme pour toute autre équipe. Les nouvelles concernant Lopez ont alors afflué régulièrement, chacune avec son renversement de situation et sa nouvelle information plus ubuesque que la précédente. Un coup, il avait été convaincu de remonter sur le vélo. Un autre, il avait abandonné et était monté dans la voiture. La situation était telle que même la Movistar ne savait plus vraiment ce qu’il en était.

Mais Lopez n’a pas changé d’avis. Le grimpeur colombien, si brillant sur les pentes des Asturies il y a encore deux jours, a tout simplement refusé de reprendre la course. Malgré presque une heure de discussion avec ses directeurs sportifs, il n'est pas remonté sur le vélo. Et ce n’est pas sûr qu’il y remonte sous les couleurs de la Movistar un jour.

