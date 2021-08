Le coureur américain aurait pu endosser le maillot de leader d'équipe lors de ce Tour d'Espagne, mais les faits de course en ont décidé autrement. En effet, Primoz Roglic, vainqueur de la Vuelta en 2019 et 2020, n'a pas pu totalement défendre ses chances lors du Tour de France, à cause d'une chute survenue lors de la 3e étape . Le Slovène ne sera cette fois-ci pas en concurrence avec son compatriote Tadej Pogacar. Même si le manager de l'équipe UAE Emirates Joxean Fernández , l'avait laissé entendre le 9 juillet dernier dans un entretien accordé à AS.