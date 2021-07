Tadej Pogacar peut-il être rassasié ? Certes, le jeune Slovène n'a pas encore son deuxième Tour de France en poche, mais avec plus de cinq minutes d'avance sur ses principaux concurrents à l'approche du dernier tiers de cette 108e édition, il est en position idéale. Mais en cas de succès final à Paris le 18 juillet, il ne devrait pas s'arrêter là. Dans son viseur : les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet), ainsi que le Tour d'Espagne (14 août-5 septembre).

C'est sur la Vuelta que Pogacar s'était révélé au grand public à la fin de l'été 2019, en prenant la 3e place finale de l'épreuve, derrière Primoz Roglic et Alejandro Valverde, à quelques jours de son 21e anniversaire. Même si sa présence au départ de Burgos le 14 août prochain reste conditionnée à son état physique une fois le Tour de France achevé, l'idée est bien celle-ci, en tout cas, comme l'a confirmé vendredi Joxean Fernández Matxin dans le quotidien sportif espagnol As.

Un trio Pogacar-Bernal-Roglic au départ ?

"Oui, la Vuelta est au programme de Tadej, a expliqué le manager général de l'équipe UAE Emirates. Même si, pour le moment, nous sommes concentrés sur le Tour et sur le fait d'aller chercher une deuxième victoire. J'espère qu'il ne finira pas le Tour trop fatigué et qu'il pourra aller là-bas et faire un bon résultat."

Potentiellement, le Tour d'Espagne pourrait donc s'offrir un plateau de rêve avec Pogacar, mais aussi Egan Bernal, qui devrait en toute logique s'aligner après avoir fait l'impasse sur le Tour, voire Primoz Roglic, car le Slovène , frustré par son abandon sur le Tour , a toutes les raisons d'aller chercher sa revanche de l'autre côté des Pyrénées. Si ce scénario se produit, et il est tout sauf improbable, la Vuelta se retrouverait alors avec les vainqueurs des trois derniers Grands Tours, si toutefois Pogacar termine en jaune à Paris.

Interrogé sur le niveau de son protégé depuis le départ de ce Tour 2021, Matxin le juge équivalent à celui de l'an dernier. Selon lui, c'est la concurrence qui s'est affaiblie dans l'intervalle. "Tadej a sans doute un niveau très comparable à l'an dernier, estime le patron sportif du Team UAE. Mais les chutes et la nervosité depuis le départ, qui ne l'ont pas affecté, ont eu pour conséquence de le débarrasser de certains grands rivaux, comme Roglic et Thomas, et d'ouvrir un gros écart sur les autres favoris."

Joxean Fernández Matxin se montre optimiste pour la suite du Tour, qu'il s'agisse de son leader ou de la capacité du reste du groupe à lui apporter le soutien nécessaire. "Regardez ce que Rafal Majka a fait ces derniers jours, dit-il. Dans les Alpes, sur les 14 derniers coureurs (du groupe des favoris, NDLR), nous en avions quatre. Le groupe est solide. Nous avons confiance en Tadej, Tadej a confiance en ses équipiers et Tadej a confiance en Tadej. Nous devons simplement contrôler la course et éviter les chutes. Mais l'équipe est calme et, sans manquer de respect à nos adversaires, nous avons une marge considérable."

Si je regarde ses chiffres de l'année dernière sur le Tour, ils sont pratiquement identiques, assure Matxin. Et il est contrôlé. Mais tout ça est une question d'opinion, donc je ne rentrerai pas là-dedans." Il a également répondu, comme son leader a dû le faire ces derniers jours , aux soupçons qui entourent les performances de l'actuel maillot jaune . Pour lui, il n'y a rien d'extravagant sur ce Tour 2021 et ceux qui doutent de son poulain le font sur la base d'idées reçues, et non de faits avérés. "assure Matxin.."

