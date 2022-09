Le nom de Mitja Bračič ne vous dit évidemment rien. Quelques fans absolus de Primoz Roglic mis à part, pas grand monde parmi les observateurs du cyclisme n'avait entendu parler de lui. Il est le physio du triple tenant du titre de la Vuelta, celui qui le retape après ses chutes, et elles sont nombreuses. Dans une interview accordée au média slovène Siol , Bračič a raconté l'année 2022 mouvementée de son coureur et notamment comment la Jumbo-Visma a joué avec sa santé en minimisant ses blessures.

Ad

Tout commence au Tour du Pays basque (du 4 au 9 avril). Vainqueur du chrono inaugural et leader jusqu'à la veille de l'arrivée, Roglic craque sur la 5e étape. On l'imagine sans le savoir mais le Slovène est diminué. "L'équipe a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de douleur derrière le genou et lui a dit de prendre un cachet, débute Bračič. Mais quand je lui ai fait une échographie, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une rupture du tendon d'un muscle. Primoz a effectué une IRM le même jour et mes hypothèses ont été confirmées." Première pierre dans le jardin de la Jumbo-Visma.

Tour d'Espagne "Je n’arrive pas trop à l’expliquer…" : Coquard sur son interminable quête de victoire en World Tour IL Y A 3 HEURES

Un calvaire pour Roglic, Pogacar montre les muscles : le résumé de la 5e étape

Des problèmes de dos sur le Tour de France

Remis sur pied, Roglic a disparu pendant deux mois, et pour cause. Au Pays basque, il a couru une semaine avec cette blessure, l'aggravant logiquement. Une habitude pour lui cette saison puisque l'histoire s'est répétée lors du Tour de France selon son physio. A terre sur la cinquième étape, celle des pavés, Roglic souffre, pense-t-on d'une luxation de l'épaule. Épaule qu'il s'est remise en place lui-même selon ses propres dires. Mais le mal est plus profond.

Bračič toujours : "L'information était cachée à l'époque, même Primož ne m'en a pas parlé pendant la course mais il avait des problèmes de dos. Il est si mal tombé qu'il s'est fait mal au dos. Et personne n'a rien dit. Je pense qu'ils étaient silencieux car c'était une tactique d'équipe pour Primož d'aider Jonas Vingegaard à battre Tadej Pogačar. Ce n'est qu'à la fin de la 11e étape, quand Vingegaard a pris un gros avantage, qu'il était clair que Primož avait fait son travail."

C'était du grand spectacle : Le résumé d'une 11e étape de folie

Les médecins des équipes oublient parfois leur serment d'Hippocrate

Magnifique sacrifice d'un coureur jamais avare d'efforts pour les autres, alors ? Pas vraiment selon la même source : "L'histoire s'est répétée quand son équipe a dit que la blessure n'était rien". Rentré chez lui à Monaco, Roglic a alors décidé de passer une IRM, qui a montré des dégâts bien plus importants. "Les médecins des équipes oublient parfois leur serment d'Hippocrate. Ils travaillent pour le bénéfice de l'équipe, pas pour l'athlète. Malheureusement."

Maintenant, Primoz Roglic est lancé dans une quête difficile : celle d'un quatrième succès de suite sur le Tour d'Espagne, record en la matière. Diminué selon son physio, qui préconisait un arrêt de la saison après le Tour pour faire une rééducation complète, il fait face qui plus est à un grand Remco Evenepoel. "Il a connu deux blessures graves cette année, rappelle Mitja Bračič. S'il ne gagne pas mais fait un podium, ce sera déjà une belle réussite".

Tour d'Espagne Altitude et cols longs : Et si, cette fois, Evenepoel craquait ? IL Y A 19 HEURES