Les arrivées au sommet se suivent et se ressemblent. Le scénario aura peut-être été différent mais la finalité aura été la même. Après le Pico Jano jeudi, Jay Vine a dompté l’inédit Collau Fancuaya à l’occasion de cette 8e étape pour s’offrir sa deuxième victoire d’étape sur cette Vuelta 2022. Parti dans l’échappée, l’Australien d’Alpecin-Deceuninck a lâché tous ses compagnons un à un dans la montée finale. Comme si ça ne suffisait pas, il s’empare aussi du maillot de la montagne. Derrière, si les écarts ont été bien plus réduits, Remco Evenepoel a encore fait la sélection, seuls Mas (Movistar) et Roglic (Jumbo-Visma) pouvant le suivre, et conserve évidemment son maillot rouge, solidement accroché sur ses épaules.

Ad

Tour d'Espagne Pinot : "Nous avons coché ces deux étapes avec l'équipe" IL Y A 4 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Tour d'Espagne Attention danger : Roglic et les autres doivent déjà réagir IL Y A 18 HEURES