Le verbe fluide, la gestuelle souple, Juan Ayuso vogue sur cette Vuelta au rythme d’un apprentissage éclair mais linéaire. Prompt à agrémenter son propos d’exemples amusants, le 4e du général (+ 4'49'') de cette 77e édition n’a écarté aucune question lors du point presse organisé en ce deuxième jour de repos, lundi. Il faut dire que le coureur UAE Emirates nage "en plein rêve".

Encouragé à dresser le bilan de sa course jusqu’ici, Ayuso s’est montré disert, comme à son habitude. "J’arrive à m’accrocher aux meilleurs, pour ça je suis satisfait, contait-il. Le plus dur, c’est surtout au niveau mental. Cette Vuelta va beaucoup me servir sur ce point pour l’année à venir. C’est la première fois que je suis aligné sur une course ayant un tel niveau d’exigence. Cela me permet d’apprendre à souffrir, à garder mon sang-froid. Après ça, c’est sûr que les choses seront plus faciles à appréhender."

Il va y avoir du mouvement

Avant de lorgner sur le futur, le longiligne Catalan (1,83 m) doit d’abord se concentrer sur un présent qui pourrait déjà nourrir une carrière encore toute jeune. "Quoi qu’il arrive, le podium reste mon objectif principal, encore plus qu’une victoire d’étape, résumait-il. Je pense que malgré le fait que nous avons roulé à fond depuis le début de l’épreuve, les derniers jours vont être encore difficiles. L’étape ou le général, je vais essayer de chasser les deux."

Pour en claquer une, le grimpeur d’UAE devra sortir des sentiers battus, et provoquer des mouvements de course. Un scénario qu’il envisage pour la troisième semaine. "Les choses peuvent encore évoluer, prévenait-il. Sur le papier, le plus dur semble passé, mais cette troisième semaine sera loin d’être évidente. Clairement, il va y avoir des changements, et j’espère personnellement que ce sera pour le meilleur, et pas le pire."

A ce jeu-là, le nombre joue au moins autant que les jambes. Une alliance entre coureurs espagnols (ou hispanophones) reste une option envisageable pour le Catalan. "Je crois que c’est possible oui, il peut y avoir une alliance entre Mas, Rodriguez, Lopez et moi, confiait-il. On l’a déjà entraperçu hier. Cela étant, il faut surtout voir en fonction des scénarios de course. Mais si nous avons des intérêts en commun, bien sûr qu’il faudra travailler ensemble."

De belles années attendent le cyclisme espagnol

Relancé sur la sempiternelle question de la résurrection des ambitions espagnoles sur les grands tours, Ayuso ne s’est pas caché, et a réaffirmé ce que beaucoup attendent en Espagne : le retour des vainqueurs. "Bien sûr, les supporters espagnols sont très exigeants avec nous, admettait-il. C’est normal parce qu’on a tout gagné dans les catégories inférieures. Je pense qu’on est en train de confirmer ce potentiel sur cette Vuelta, que ce soit moi, Carlos (Rodriguez), ou Enric (Mas). Je ne sais pas si nous atteindrons notre niveau maximal la saison prochaine ou les suivantes, mais oui je pense que de belles années attendent le cyclisme espagnol." A le voir évoluer sur le macadam ibère, on ne peut que le croire.

