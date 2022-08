Les jours passent et l'impression se renforce, ascension après ascension : il y a Remco Evenepoel et les autres. Si le Belge de la Quick-Step Alpha Vinyl a encore vu la victoire d'étape lui échapper, il a de nouveau écoeuré ses adversaires vers Les Praeres, au train, sans changer de rythme. Si Enric Mas (Movistar) avait pu s'accrocher jusqu'ici, l'Espagnol en a été incapable sur la 9e étape. Comme tous les autres. Impressionnant, Evenepoel a repris entre 30'' et 2'45'' à ses adversaires, un écart monumental sur une montée aussi courte (3,9km).

Au général, le voilà désormais avec plus d'une minute de marge sur son dauphin. Tout simplement éblouissant, comme la montée de Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), dernier rescapé de l'échappée et vainqueur pour la première fois de sa carrière sur un Grand Tour.

