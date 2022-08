Cette fois, il n'y avait pas de brouillard mais il fallait bien se frotter les yeux pour ôter toute idée d'hallucination. Deux arrivées en altitude sur la Vuelta 2022 pour un seul vainqueur, qui plus est pas un leader du classement général, voilà une performance qui classe un bonhomme, a fortiori un grimpeur. Même 24e du classement général, Jay Vine est, avec Remco Evenepoel, l'autre homme de la première semaine de la Vuelta. Et au vu de sa performance au Pico Jano l'autre jour, on se demanderait même si l'ancien vainqueur de la "Zwift Academy" ne serait pas tout simplement aussi fort que l'actuel leader du classement général.

L'un des meilleurs grimpeurs du monde en ce moment

Ce n’est pas vraiment une surprise. Le but était d’aller dans l’échappée pour gagner l’étape comme ça. Mais ce qu’il a fait hier, c’était encore plus impressionnant. S’il était dans l’échappée, on savait qu’il pouvait gagner l’étape parce que c’est l’un des meilleurs grimpeurs du peloton en ce moment". Ces mots, rapportés par la ". Ces mots, rapportés par la RTBF , sont ceux de Lionel Taminiaux, coéquipier de Vine chez Alpecin-Deceuninck et ils datent de vendredi, au lendemain de la démonstration de l'Australien sur le Pico Jano, à la veille de celle du jour.

Oui, ce jour-là, c'est à la pédale que Vine a remporté l'étape, battant notamment un Remco Evenepoel qui avait soufflé la concurrence des autres favoris, à l'exception d'Enric Mas. Personne n'avait gravi l'ascension plus vite que lui. Et si Taminiaux avait raison ? Ce samedi, l'échappée était on ne peut plus royale avec Thibaut Pinot, Mikel Landa, Marc Soler, Alexey Lutsenko ou Rein Taaramäe. Et pourtant, aucun de ces hommes n'a pu espérer la victoire, à l'exception, peut-être, de Soler qui y a cru l'espace de quelques minutes tout au plus.

"Lutsenko a ouvert les hostilités et j’étais plus ou moins dans sa roue donc j’ai décidé de suivre, raconte Vine le plus simplement du monde. Quand il s’est écarté, il restait environ 25 minutes d’effort, un peu comme ce que j’ai fait l’autre jour. J’ai décidé de maintenir la pression. Après une minute et demie, j’ai insisté jusqu’au virage suivant, je me suis retourné et il n’y avait plus personne." Limpide pour un deuxième succès en 48 heures pour l'Australien à l'histoire singulière.

Celui qui a été repéré sur Zwift

Si Primoz Roglic rime avec "ancien sauteur à skis", Jay Vine sera toujours le "vainqueur de la Zwift Academy", celui a "décroché son contrat professionnel grâce à son vélo virtuel… et ses jambes". C'est évidemment vrai puisqu'Alpecin-Deceuninck avait décidé de lui offrir une chance en 2021 après avoir repéré son talent sur course virtuelle. Le temps d'apprendre le métier et voilà Jay Vine, un an et demi plus tard, double vainqueur d'étape de grand tour. En vérité, l'Australien de 26 ans n'avait pas attendu Zwift et la pandémie de 2020 pour montrer le bout de son nez.

Dès 2020, et alors qu'il évoluait sous les couleurs de Nero Continental, équipe de troisième division, il avait pris la 5e place de l'Herald Sun Tour, course par étapes du début de saison en Australie, derrière Jai Hindley ou Neilson Powless mais devant Michael Storer qui fait désormais les beaux jours de l'équipe Groupama-FDJ. La suite de son histoire s'écrit désormais chez Alpecin où il gravit les étapes une à une. De deuxième du Tour de Turquie en 2021 en passant par une 3e place sur la 14e étape de la Vuelta la même année jusqu'à un, puis deux premiers succès professionnels ces dernières 48 heures.

Un record de Pogacar dans le viseur

"Quand Jay Vine a essayé d'attaquer, il n'y avait rien à faire. Il était le plus fort, a salué Thibaut Pinot, beau perdant au sommet du Colláu Fancuaya ce samedi. Je me suis mis dans le rouge en essayant de le suivre. Je suis tombé sur plus fort, c'est comme ça." Le Français sait ce que c'est de gagner deux étapes sur un Tour d'Espagne après avoir réalisé la performance en 2018.

Dans les Asturies, Vine a ajouté son nom à une liste très prestigieuse de doubles vainqueurs en haute montagne sur une même édition du Tour d'Espagne. On y retrouve Pinot donc mais aussi Storer, Gaudu, Roglic, Pogacar, Lopez, Aru, Contador et Valverde sur la décennie écoulée. Le seul à avoir triplé ? Un certain Tadej Pogacar en 2019. Jay Vine sait ce qu'il lui reste à faire sur cette Vuelta 2022.

