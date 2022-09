Deux courses en une et une longue attente avant les explications finales. Pour la victoire de cette 17e étape entre Aracena et Monasterio de Tentudia tout d’abord, Lawson Craddock a offert un superbe numéro en solitaire, mercredi, avant d’être repris par ses anciens compagnons d’échappée à moins de 3 kilomètres de la ligne d’arrivée. Finalement, Rigoberto Uran (EF Education Easy-Post) a montré qu’il était le plus fort et s’est imposé au terme d’un sprint à l’arraché, avec Quentin Pacher (Groupama-FDJ) dans sa roue.

Loin derrière, à plus de 5 minutes, les favoris se sont échangé quelques coups. Enric Mas a été le premier à attaquer mais Remco Evenepoel était vraiment très fort et n’a pas vacillé une seule seconde. Le maillot rouge a même coupé la ligne devant son dauphin au classement général et l’autre Espagnol Juan Ayuso (3e au général).

Lors d’une étape longue de 162km, où la tranquillité a régné durant de longues heures, le final a tenu toutes ses promesses. Après de nombreux kilomètres à batailler, 13 hommes sont parvenus à s’échapper. Parmi eux, le vainqueur d’étape Marc Soler ou encore les Français Clément Champoussin, Elie Gesbert et Quentin Pacher. Avec plus de 7 minutes d’avance accumulée au maximum, l’échappée n’a pas bougé avant les 20 derniers kilomètres. Moment choisi par Lawson Craddock pour lancer réellement les hostilités.

L'échappée de la 17e étape de la Vuelta 2022. Crédit: Getty Images

Victorieux sur les 3 grands tours

Le double champion des Etats-Unis du contre-la-montre est alors parti dans un numéro en solitaire, glanant jusqu’à 20 secondes d’avance sur ses poursuivants. Mais dans l'ultime ascension (cat. 2) vers le Monastère de Tentudia, l’Américain s’est fait reprendre à moins de 2 kilomètres du sommet par Jesus Herrada et Rigoberto Uran. Les deux hommes se sont quelque peu regardés, permettant à Marc Soler et Quentin Pacher de venir jouer les trouble-fêtes.

Mais à l’arrivée, le plus fort était Rigoberto Uran, qui a lancé un sprint en montée pour devancer Quentin Pacher, passé tout près d'une première victoire tricolore sur ce Tour d’Espagne. A 35 ans, le Colombien intègre le club sélect des vainqueurs d’étapes sur les trois grands tours et prend la 9e place du classement général.

Dans la lutte pour le podium de cette Vuelta justement, Enric Mas - dernier réel adversaire de Remco Evenepoel à la suite de l'abandon de Primoz Roglic - a tenté. Mais ses deux attaques n'ont permis que de constater encore plus la maîtrise totale du leader du général, qui a su rester sans aucun problème dans la roue de l’Espagnol. Seul Carlos Rodriguez a montré quelques faiblesses parmi les membres du top 5. La hiérarchie pourrait davantage bouger dès jeudi avec la 18e étape, en montagne.

