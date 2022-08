Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen et Caleb Ewan pour les plus récents, Marcel Kittel, Michael Matthews ou John Degenkolb un peu plus loin… Tous ces sprinteurs ont un point commun : celui d'avoir ouvert leur compteur de victoires sur les grands tours en Espagne. Par son prestige moindre face au Giro et au Tour et par son positionnement dans la saison, la Vuelta offre des opportunités à des coureurs plus jeunes, plus frais et moins réputés. Après ces quelques grands noms du sprint, lequel des rares félins présents va-t'il se faire un nom cette année ?

Peu fourni en sprints, le Tour de France accueillait pourtant la crème de la discipline. Autant le dire tout de suite : la Vuelta 2022, où les coureurs véloces se battront sur 4 ou 5 arrivées, évolue à des années-lumières dans le domaine. Tim Merlier ou Mads Pedersen font figure d'exception et pour le reste, on trouve des anciens moins en verve (Sam Bennett, Pascal Ackermann, John Degenkolb, Davide Cimolai), un Français qui court encore derrière son premier succès en World Tour (Bryan Coquard) et donc des jeunes aux dents longues. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui.

Etan Hayter et Fred Wright auraient quasiment leur place dans cette liste mais si leur style tout-terrain pourrait leur permettre de briller sur les trois prochaines semaines, ils ne sont pas, à proprement parler, des sprinteurs. Plutôt des hommes rapides dans un petit groupe et même un excellent puncheur pour ce qui est du premier des deux Britanniques. A la lecture de la liste de départ, trois noms ressortent : Kaden Groves (Team BikeExchange - Jayco), Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) et Jake Stewart (Groupama-FDJ).

Kaden Groves (23 ans)

Si Alpecin-Deceuninck a laissé filer Tim Merlier (chez Soudal-Quick Step), c'est que de un, elle a en Jasper Philipsen l'un des coureurs les plus rapides du monde et que deux, elle a enrôlé Kaden Groves pour occuper le rôle du deuxième sprinteur maison. Il faut dire que l'Australien de 23 ans a tout de la promesse à achever de polir. Achever seulement, car le "produit" est déjà très beau.

Ewan s'est arrêté net et Groves a fini en boulet de canon

Ne vous fiez pas à son tout relatif nombre de succès (8 depuis 2017), le gamin formé à la piste a beaucoup tourné autour en 2022, terminant huit fois sur le podium au sprint, le plus souvent derrière les meilleurs du monde (Cavendish, Gavirira, Merlier, Ewan, Philipsen…) tout en triomphant à deux reprises dont une en World Tour en Catalogne. Gagner sur le Tour d'Espagne serait une merveilleuse manière de prouver à Alpecin qu'elle a eu raison de le recruter pour 2023.

Grand seigneur, Matthews s’est transformé en poisson-pilote avec succès : la victoire de Groves

Gerben Thijssen (24 ans)

Et s'il avait jeté son vélo sur la ligne ce 29 octobre 2020 à Aguilar de Campoo ? Gerben Thijssen ne serait peut-être tout simplement pas dans cette liste, vainqueur qu'il serait d'une étape de la Vuelta. Troisième derrière Bennett et Ackerman, le Belge de chez Lotto-Soudal, depuis parti chez Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, avait vu l'Irlandais être déclassé. L'Allemand, déclaré vainqueur, ne l'avait devancé que de quelques petits centimètres et avait, lui, lancé son vélo…

Thijssen règle tout le monde au sprint et s'impose à Dunkerque ! Le général pour Gilbert

Espoir en 2020, Thijssen n'avait pas confirmé l'année suivante, ce qui n'avait pas convaincu Lotto-Soudal de poursuivre le projet. Chez Intermarché, le solide gamin de Genk a réglé la mire pour lever enfin les bras chez les professionnels sur la dernière étape des 4 jours de Dunkerque puis sur le Tour de Pologne où il s'est offert Ackermann, la pépite Kooij, Bennett, Démare, Viviani et Cavendish. Au jeu du "dis-moi qui tu as battu", Gerben Thijssen se pose là.

Jake Stewart (22 ans)

Après Anthony Roux (2009), Yauheni Hutarovich (2010) et Nacer Bouhanni (2014), Groupama-FDJ pourra-t-elle renouer avec sa tradition de faire gagner des sprinteurs sur le Tour d'Espagne ? Le tout jeune Jake Stewart, formé à la pouponnière de l'équipe de développement de Marc Madiot, l'espère. Le Britannique a du talent plein les mollets, son irruption chez les pros en 2020 l'avait prouvé et il s'en était fallu de peu pour qu'il ne lève déjà les bras face aux "grands".

Cavagna croqué à 50 m de l’arrivée, Stewart au jeter de vélo : l’arrivée en vidéo

Sa saison 2021 fut vierge de victoires mais pas de coup d'éclats pour celui qui avait terminé 2e du Het Nieuwsblad, la très réputée classique de rentrée en Belgique. Tout-terrain, Stewart a fini par mettre dans le mille au tout récent Tour de l'Ain, achevant parfaitement le beau travail de la Groupama-FDJ. Avec Miles Scotson pour l'emmener, il a un poisson-pilote de choix et si un succès de sa part sur cette Vuelta serait une surprise, écarter d'emblée la possibilité ressemblerait à une erreur.

