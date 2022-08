La journée avait mal commencé pour Cofidis. Victime d’une deuxième chute en deux jours dans la descente du Puerto de San Glorio, Rémy Rochas a dû jeter l’éponge et c’était un coup dur pour la formation nordiste, qui perdait ainsi l’un de ses meilleurs atouts pour la montagne. Et puis la roue a tourné, comme souvent dans le cyclisme. Moins d’une heure après ce coup du sort, Jesus Herrada a offert aux siens un bonheur immense en levant les bras à Cistierna, une victoire acquise au sprint devant ses quatre derniers compagnons d’échappée.

"On est passés par toutes les émotions, savourait Christian Guiberteau, directeur sportif chez Cofidis, au micro de FX Rallet. C’est à l’image de ce qu’est le vélo, On passe d’une étape à l’autre par des moments très difficiles, et le lendemain ça gagne. Et là, dans une même journée, on a eu les deux. Il faut toujours garder le moral même quand ça ne tourne pas rond. C’est ce qu’il faut retenir."

Dix des douze derniers succès en grand Tour signés sur la Vuelta

L’objectif de remporter une victoire sur cette Vuelta est d’ores et déjà rempli pour Cofidis, alors que le tiers de course est à peine atteint. Une heureuse surprise au vu de ses débuts timides, marqués par une avant-dernière place au chrono par équipes puis un seul top 10 glané via Bryan Coquard, 4e à Breda mais absent sur des terrains à sa convenance comme à Laguardia ou ce vendredi à Cistierna. “C’était un peu dur pour nous” reconnaît Christian Guiberteau.

Encore manqué pour Wright : le sprint vainqueur de Herrada

Le salut des Nordistes est donc venu de Jésus, encore lui. Le plus jeune des deux frères Herrada - José est également présent sur la Vuelta avec Cofidis - était d’ailleurs le dernier coureur de la formation française à avoir levé les bras sur le Tour d’Espagne. C'était il y a trois ans lors de la 7e étape, à Ares del Maestrat. Il perpétue ainsi la tradition de réussite de la formation de Cédric Vasseur sur le grand tour espagnol, celui qui lui réussit le mieux, surtout ces derniers temps. Le succès de Herrada est le 31e de Cofidis sur un grand tour et le 18e sur la Vuelta, qui se taille donc la part du lion face au Giro (3) et au Tour (10). Dix de ses douze derniers succès sur les courses de trois semaines ont été acquis sur la Vuelta, ceux de Victor Lafay (2020) et Damien Monier (2010) étant les intrus.

Razzia sur le maillot de meilleur grimpeur

C'est une réussite assez folle comparée à la disette traversée sur le Tour de France, Sylvain Chavanel ayant été le dernier à y avoir remporté une étape, en 2008. Depuis le succès de “Mimosa” à Montluçon, dix victoires ont été obtenues par Cofidis sur la Vuelta, le tout avec cinq coureurs différents, et six maillots de meilleur grimpeur ont été raflés, via David Moncoutié (2008 à 2011), Nicolas Edet (2013) et Guillaume Martin (2020). Le maillot blanc à pois bleu pourrait une fois de plus leur revenir. Après sept étapes, Ruben Fernandez (11 pts) et Jesus Herrada (10) sont en embuscade derrière le leader Victor Langelotti (13). Deux hommes prêts à écrire une page de plus dans la “love story” qu’entretiennent la Vuelta et Cofidis.

Les douze dernières victoires de Cofidis en grand tour

Grand Tour Étape Coureur Vuelta 2022 7e étape Jesus Herrada (ESP) Giro 2020 8e étape Victor Lafay (FRA) Vuelta 2019 6e étape Jesus Herrada (ESP) Vuelta 2018 6e étape Nacer Bouhanni (FRA) Vuelta 2014 13e étape Dani Navarro (ESP) Vuelta 2011 14e étape Rein Taaramae (EST) Vuelta 2011 11e étape David Moncoutié (FRA) Vuelta 2010 15e étape Nico Sijmens (BEL)* Vuelta 2010 8e étape David Moncoutié (FRA) Giro 2010 17e étape Damien Monier (FRA) Vuelta 2009 13e étape David Moncoutié (FRA) Vuelta 2008 8e étape David Moncoutié (FRA)

*Deuxième de l'étape, le Belge fut par la suite reconnu vainqueur suite au déclassement pour dopage de Carlos Barredo.

