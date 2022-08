Ce n’est pas faute d’avoir prévenu. Thibaut Pinot ne "joue pas le général", selon la formule consacrée. Il ne s’est pas engagé sur la 77e Vuelta dans l’optique de signer un "Top on-ne-sait-combien" à Madrid. Le Franc-Comtois a joint les actes aux paroles mardi lors de la 4e étape. Il a pris la 96e place, à 6’14" de Primoz Roglic, lauréat à Laguardia. Voilà pour la confirmation quant à son absence d’ambition pour le classement final.

Mais Pinot n’a pas seulement parlé de son changement d’optique – qui date d’il y a quelques mois –, avant d’entamer ce Tour d’Espagne. Le grimpeur de l’équipe Groupama-FDJ s’est aussi dit en forme, peu affecté par les efforts consentis lors de la Grande Boucle. Il n’a, semble-t-il, pas menti non plus sur cet aspect. Dans le final, on l’a vu se dégourdir les jambes vers l’avant du peloton, son équipe misant sur d’autres cartes.

Rythme effréné, Alaphilippe en retrait, Roglic en démonstration : Le résumé de la 4e étape

"Devant, c’est du très, très lourd"

Au départ de l'étape, Thibaut Pinot avait ciblé, à notre micro, les deux atouts de la Groupama-FDJ, pour cette journée réservée aux puncheurs : Rudy Molard et Quentin Pacher. Le premier n’a pas fait d’étincelles (42e) mais le second a brillé (4e). Au pied du podium, derrière Roglic, Mads Pedersen et Enric Mas, Pacher avait le sourire après ce quatrième jour de course : "Je n’ai aucun regret, je suis même plutôt satisfait."

"Je pense que je ne peux pas être déçu de ma quatrième place, insiste-t-il, comme rapporté par sa formation. Devant, c’est du très, très lourd." Le puncheur de 30 ans n’a toujours pas connu la victoire chez les pros. Troisième de la 1re étape du Tour de Catalogne, cette année, il signe là un résultat encore plus marquant. Il égale sa meilleure marque en Grand Tour, deux ans après l’avoir établie lors du Tour de France 2020.

Encore un "Top 10"... en attendant la gagne ?

"Cela a été une journée exigeante, il y a eu un gros, gros tempo, raconte Quentin Pacher. Il y a eu un petit écrémage dans la dernière bosse et après, la route était moins large lors des cinq derniers kilomètres, donc il fallait être bien placé pour avoir la chance de pouvoir faire son effort." La chance, la "patte" et le nez : "J’ai réussi à bien filocher dans le final, à être dans les bonnes roues quand ça s'est lancé. Je ne suis pas loin d'être à ma place."

Voici le récit d’une bonne entrée en matière sur le sol ibérique pour la Groupama-FDJ, déjà plutôt en vue aux Pays-Bas. Elle a toujours été représentée dans le "Top 10" de l’étape, depuis le début de cette Vuelta, comme le rappelle Pacher. Une régularité remarquable. Mais transformer une journée réussie en une journée glorieuse passe par la victoire. Ce que Pinot est venu chercher, et il est du genre à joindre les actes aux paroles.

