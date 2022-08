Tour d'Espagne

Pour une surprise, en voilà une belle. Deux après sa dernière participation sur les routes de la Vuelta, Thibaut Pinot a été retenu par sa formation Groupama-FDJ pour disputer le dernier grand tour de la saison. Le Franc-Comtois y cherchera à dissiper les mauvais souvenirs de 2020, où le natif de Mélisey avait abandonné au bout de deux étapes, handicapé par des douleurs au dos. Ses ennuis évacués, Pinot visera les étapes lors de l'édition 2022.

J'espère être à mon meilleur niveau

Le grimpeur de Groupama-FDJ apprécie les routes escarpées et pentues de la péninsule ibérique, lui qui y a déjà levé les bras à deux reprises en 2018 (6e du général cette année-là). "Je suis très motivé par la Vuelta, a confié Pinot dans un communiqué publié par son équipe. Personnellement, je suis sorti du Tour de France avec une petite frustration mais je me suis tout de suite projeté vers la Vuelta. Je pense que les effets indésirables du Covid sont maintenant derrière moi et j’espère être à mon meilleur niveau pendant ces trois semaines. Les ambitions sont claires : aller chercher une victoire d’étape. Nous avons une belle équipe, chaque coureur aura sa carte, ça va être intéressant."

Les ambitions débordent pour le Franc-Comtois, qui pourra compter sur le soutien de Quentin Pacher, Bruno Armirail, Fabian Lienhard, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach, Miles Scotson et Jake Stewart.

