Tel un étudiant qu’il pourrait être à son jeune âge, 22 ans, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a passé son test et l’a réussi. Ce dimanche était forcément une date cochée dans le calendrier de fin de saison du Belge, avec pour énorme objectif de résister à la terrible Sierra Nevada (19,3km à 7,9% de moyenne). Dans un col roulant, long de près de 20km, après avoir franchi l’Alto del Purche en guise d’apéritif, et à plus de 2500m d’altitude, le maillot rouge avait des raisons de s’inquiéter sur un terrain inédit pour lui. A l’arrivée, l’addition n’est que de 15” sur Primoz Roglic , un pécule bien faible au vu de la difficulté de cette 15e étape reine de la Vuelta.

Si tant d’inquiétudes entouraient le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl, c’est en premier lieu car Evenepoel a connu une forte défaillance la veille, sur les pentes de la Sierra de la Pandera. De quoi se poser de nombreuses questions avant d’affronter l’enchaînement Alto del Purche (9,1km à 7,6%) et Alto Hoya de la Mora (19,3km à 7,9% de moyenne) sous la chaleur ibérique et sur les pentes de plus en plus dépourvues d’oxygène au fil des kilomètres.

Mas et Roglic l'ont attaqué mais Evenepoel a résisté : le résumé de la 15e étape

Aujourd’hui, j’ai bien géré

"C'est la première fois que je termine si haut en altitude et je crois que j’ai bien réussi", a ainsi résumé Remco Evenepoel, fier de sa performance du jour qui contraste fortement avec celle de la veille. "Hier, j’ai eu une journée de merde et aujourd’hui c’était mieux, je n’ai quasiment rien perdu", a poursuivi, lucide, le maillot rouge, qui détient toujours 1’34” d’avance sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et 2’01” sur Enric Mas (Movistar).

La perte est donc loin d’être conséquente, comme redoutée au matin de cette 15e étape. Pourtant, concernant ses principaux rivaux, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Miguel Angel Lopez, et surtout Enric Mas, ont été les premiers à lancer une banderille à 10 kilomètres du sommet. Deux attaques successives laissées sans réponse de la part de Roglic et Evenepoel. Peut-être qu'aucun des deux n’avait la force d’y aller. Peut-être était-ce pour contrôler.

Remco Evenepoel sur la podium de la 15e étape de la Vuelta avec son maillot rouge Crédit: Eurosport

Concernant Roglic, le Slovène a dans tous les cas récupéré quelques forces pour placer une offensive à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée. "Il (Roglic) a attaqué dans les derniers kilomètres mais il a le droit. Aujourd’hui, j’ai bien géré", a sereinement déclaré Evenepoel, qui a néanmoins donné une raison à son manque de réaction.

La troisième semaine, "une autre histoire"

"Ça a été dur encore une fois, je sens encore des douleurs dans les muscles (depuis sa chute il y a trois jours, NDLR), mais ça va de mieux en mieux. C’est une bonne journée", a-t-il assuré. Avant de se tourner vers le futur proche : "Cette chute n’a pas été très facile à gérer mais la troisième semaine arrive. Ce sera encore une autre histoire, les ascensions sont moins difficiles."

Du côté de ses adversaires, l’espoir n’est pas envolé. Enric Mas atteste : "Nous devons continuer à rêver jusqu’à Madrid. Il y a quelques secondes en notre faveur. Je suis heureux de comment je me suis senti aujourd’hui." Reste à voir si lui, ou Roglic, pourront faire craquer Evenepoel de nouveau sur des terrains plus faciles. Précisément là où le maillot rouge a fait sortir tout le monde de son sillage.

