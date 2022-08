Les grands tours se suivent et se ressemblent cette année pour la Groupama-FDJ. La Vuelta n’a pas encore atteint son quart de course, mais l’épreuve espagnole est déjà une réussite pour l’équipe française, heureuse de posséder ce mercredi soir le nouveau maillot rouge dans ses rangs, Rudy Molard, déjà porteur de cette tunique il y a quatre ans. Et comme le Giro et le Tour avaient déjà, chacun à sa manière, particulièrement souri à la formation de Marc Madiot, on peut déjà dire que sa cuvée 2022 des courses de trois semaines restera l’une des plus savoureuses de son histoire.

Ad

Les RP sur Molard : "C'était maintenant qu'il fallait prendre le maillot rouge"

Tour d'Espagne Les RP sur Molard : "C'était maintenant qu'il fallait prendre le maillot rouge" IL Y A UNE HEURE

Sur le Tour d’Italie, Arnaud Démare avait parfaitement lancé les hostilités en glanant trois étapes et le maillot cyclamen du meilleur sprinteur, qu’il avait déjà remporté en 2020. Pas de victoire en revanche sur le Tour de France - la Groupama-FDJ en attend une depuis la fameuse étape remportée par Thibaut Pinot au Tourmalet, en 2019 - mais une très satisfaisante 4e place pour David Gaudu, qui pour la première fois se montrait consistant sur l’ensemble d’une course de trois semaines. L’ambition proclamée était certes un podium, mais vu la supériorité manifeste de Jonas Vingegaard (1er) et Tadej Pogacar (2e) ainsi que l’invulnérabilité de l’ancien vainqueur Geraint Thomas (3e), le Breton de 25 ans était à la meilleure des places qu’il pouvait espérer. Quatrième, c’est d’ailleurs un résultat historique pour la Groupama-FDJ. Seul Thibaut Pinot avait déjà fait mieux sur un Grand Tour (3e de la Grande Boucle en 2014).

Echappée reprise aux 500m et Démare imbattable : Revivez l'arrivée à suspense de la 13e étape

Pinot pour embellir le tableau final ?

Restait donc la Vuelta pour parachever ce beau tableau. Et le coup de pinceau est venu de Rudy Molard, dès la 5e étape donc. Le Français aura fort à faire pour conserver sa tunique aussi longtemps qu’en 2018 (quatre jours). Sa marge est de 4'09'' sur le premier grand favori, Primoz Roglic, mais la première arrivée au sommet se profile dès jeudi au Pico Jano (12,5km à 6,6%), une ascension précédée du déjà difficile Collada de Brenes (6,3km à 8,6%). S’il tient bon, la 7e étape ne devrait ensuite pas poser de souci. Mais les 8e et 9e étapes proposent deux nouvelles arrivées au sommet qui devraient sonner la fin de l’épopée en rouge de Molard, à moins d’un exploit de sa part, ce qui n’est pas totalement à exclure.

Molard en rouge, Soler en solitaire : le résumé de la 5e étape

Mais qu’importe, au fond, s’il le garde une journée ou plus. Porter un maillot de leader sur un grand tour est déjà suffisamment rare en soi. Depuis sa création en 1997, cela n’était arrivé qu’à cinq reprises pour l’équipe française, dont trois pour le seul Bradley McGee :

Tour 2003, trois jours en jaune pour Bradley McGee

Giro 2004, deux jours en rose pour Bradley McGee

Vuelta 2005, quatre jours en or pour Bradley McGee

Vuelta 2018, quatre jours en rouge pour Rudy Molard

Giro 2021, trois jours en rose pour Attila Valter

Tout ce qui arrivera d’ici la fin de la Vuelta ne sera que du bonus pour la Groupama-FDJ. Elle garde encore de beaux atouts dans sa manche. L’équipe française regorge de chasseurs d’étapes à l’image d’un Thibaut Pinot qui avait bien réussi dans ce rôle en 2018 (deux victoires). L’année où Rudy Molard s’était la première fois paré de rouge.

Tour d'Espagne Molard : "Après un an de galère, ce maillot rouge représente beaucoup pour moi" IL Y A 2 HEURES