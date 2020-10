Qui voyez-vous comme favoris pour le Giro ?

Alberto Contador : C’est difficile de répondre. La participation est différente cette année, conséquence du calendrier fou que nous connaissons. Même s’il y a de grands prétendants comme Simon Yates, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali. Nibali est l’un des principaux favoris grâce à son expérience. Il y a aussi Miguel Angel Lopez, qui s’est remis du Tour de France, ou Geraint Thomas.

Quels coureurs vont nous surprendre ?

Aleksandr Vlasov, chez Astana, peut faire de grandes choses, après sa troisième place au Tour de Lombardie. Je pense que de nombreux coureurs peuvent nous surprendre cette année parce que c’est un Giro particulièrement ouvert, en raison du nombre important de courses dans ce calendrier de folie.

Aleksandr Vlasov Crédit: Getty Images

Pensez-vous que les favoris locaux, comme Nibali et Ganna, vont répondre aux attentes ?

Ganna, c'est sûr. Il a récemment montré aux championnats du monde de quoi il était capable. Quant à Nibali, c'est un coureur qui s’en sort toujours bien et qui a de bonnes chances de gagner cette année. Il a beaucoup d'expérience et sait ce qu'il faut faire pour réussir. La météo sera également très importante et encore plus cette année à cause des dates.

Lors de Tirreno-Adriático, Simon Yates a lâché 20 secondes à Geraint Thomas en seulement 10 kilomètres de contre-la-montre. Ce Giro en comporte environ 65 kilomètres. Est-ce que cela pourrait faire mal à Yates?

Il est vrai qu'il y a beaucoup de kilomètres de contre-la-montre et cela influence la course. Mais ce qui définit le Giro, c'est la montagne et c'est là que vous verrez qui va gagner.

Fuglsang ? Ce fut une surprise pour tout le monde

Pensez-vous que la qualité déjà démontrée par Giulio Ciccone pourrait conduire à un changement dans la hiérarchie de Trek-Segafredo? Ou Nibali, à 35 ans, doit-il toujours être le leader incontesté ?

Si on prend en compte l'expérience et les résultats, Nibali doit rester le leader. Je crois que cela profite également à Ciccone car il peut courir avec moins de pression et continuer à se développer en tant que professionnel, car il a un potentiel énorme. Nibali donne plus de garanties dans la lutte pour le classement général.

Quelles sont les chances de Jakob Fuglsang de remporter le Giro ?

Il a de sérieuses chances car il a des qualités énormes. Il a beaucoup grandi avec des victoires dans de grandes compétitions comme le Dauphiné et est un candidat majeur à la victoire finale.

Où Fuglsang devrait-il attaquer et quelle stratégie Astana devrait-elle utiliser pour défier Thomas et INEOS ?

Dans toutes les étapes de montagne qui ont un pourcentage de pente élevé, sans aucun doute. Le reste de l'équipe cherche toujours à travailler pour le leader, donc chaque fois qu'il y a des opportunités, et il y en a plus dans le Giro en montagne, il faut prendre des risques et essayer de casser la course.

Pourquoi Fuglsang est-il si performant si tard dans sa carrière ?

Ce fut une surprise pour tout le monde. Mais c'est vrai que cela dépend de la préparation qu'il a faite pendant toutes ces années. C'est un cas atypique, mais beaucoup de choses peuvent l'avoir amené à un tel niveau. Il est très impressionnant en ce moment.

Sagan est très motivé

Qu'attendez-vous de Rafał Majka dans le Giro ? Peut-il se battre pour la première place ?

C'est un cycliste qui sait ce que c'est que de faire de bons résultats dans les grandes courses. Il a juste besoin d'apprendre à gérer une course de 21 étapes.

Le Giro semble être le meilleur Grand Tour pour Majka. Pensez-vous que cette course lui convient plus que les autres ?

Absolument. Le Giro est le Grand Tour qui lui profite le plus et qui convient le plus à ses qualités.

Peter Sagan disputera son premier Giro. Comment va-t-il se débrouiller après ce Tour exigeant où il n’a remporté ni le maillot vert, ni une victoire d'étape ?

Je suis sûr qu'il va faire un bon Giro. C'est vrai qu'il doit être dévasté après un Tour de France très dur. Mais il est très motivé pour faire de grandes choses cette année.

Peter Sagan, après l'arrivée de la 19e étape à Champagnole sur le Tour 2020 Crédit: Getty Images

Quels seront les objectifs de Movistar, qui n'a pris aucun leader clair pour le classement général ?

C'est une équipe qui réfléchit par étapes, en voyant comment les cyclistes se sentent en compétition. Ils se concentreront avant tout sur les victoires d'étape.

Il est difficile de prédire qu'une équipe dominera totalement la course, pas même INEOS ou Jumbo. Ce Giro peut-il devenir plus « individuel » que le Tour ? Y aura-t-il moins de puissance collective ?

Il est vrai que si les équipes sont moins puissantes, la possibilité de performances individuelles augmente et nous pourrons voir de grands moments. Mais je ne pense pas que nous pourrons voir tellement de différences.

Les départs en montagne ? Une bonne chose pour les cyclistes

Quel moment de ce Giro attendez-vous le plus ?

Le Stelvio est toujours très attractif. Mais la météo est très importante et il fait très froid dans cette région. Il y a d'autres étapes qui peuvent être intéressantes, comme dans le Mortirolo où il y a toujours de belles étapes décisives.

Quel est votre meilleur souvenir sur le Giro en tant que participant ?

De tous les bons souvenirs que j'ai, je choisirais le Giro 2008. Les fans italiens m'ont reçu avec beaucoup d'affection et de joie et cela est devenu réciproque.

Cette année, le Tour de France et le Giro proposent une étape de montagne au départ. C'est attrayant pour les spectateurs, mais qu'en est-il des coureurs ?

C'est également bon pour les cyclistes car cela évite les chutes et les abandons des principaux favoris dans les premières étapes de la course.

