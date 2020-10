Arkéa-Samsic pourrait perdre un sponsor : S'il y a mise en examen, on arrête"

Le dernier kilomètre a été houleux. Démare a dû jouer des épaules avec la formation UAE Emirates de Fernando Gaviria (11e) pour conserver la bonne position dans laquelle son équipe l’avait placé à la flamme rouge. Puis quand Davide Ballerini a lancé de loin, sans son sprinteur (Alvaro Hodeg, 5e) sur son porte-bagages, le Picard n’a pas hésité. Il s’est jeté dans le sillage du coureur de la Deceuninck-Quick Step puis l’a débordé dans les 200 derniers mètres. Sagan et Matthews, ses deux premiers dauphins sur cette étape, le sont aussi au classement par points. Il les devance respectivement de 55 et 78 unités.

Avant cet épilogue palpitant, cette étape de 143 kilomètres a été très nerveuse, en raison du vent et du terrain propice aux éventails. Dès le départ à Matera. Lors de la première heure, Deceuninck-Quick Step et Jumbo-Visma ont ainsi initié un coup de bordure qui a réduit à néant les chances de l’échappée du jour, comprenant quatre coureurs. Jakob Fuglsang (Astana), Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) étaient les principaux absents dans le groupe d’une trentaine de coureurs qui s’était alors détaché. Coupé en quatre, le peloton a fini par se reformer.