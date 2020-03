Le gouvernement hongrois a annoncé vendredi l'annulation du départ, le 9 mai à Budapest, du Tour d'Italie et des deux autres étapes de la course cycliste prévues en Hongrie, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. " (...) La Hongrie ne pourra pas organiser les trois premières étapes du Giro d'Italia", du 9 au 11 mai, a indiqué sur sa page Facebook Mariusz Revesz, délégué à l'organisation des épreuves au sein du gouvernement hongrois qui précise en avoir informé ses homologues italiens.

"L'objectif des deux parties est de faire démarrer le Giro en Hongrie ultérieurement", a-t-il encore écrit, sans préciser si l'ensemble de la course était reporté. Le départ de Hongrie en mai était attendu comme une grande première pour ce pays qui n'a encore jamais accueilli un grand tour cycliste. Il devait s'agir du 14e départ donné hors d'Italie dans l'histoire du Giro. En 2018, la course rose s'était élancée de Jérusalem. Après la Hongrie, le parcours initial du Giro 2020 prévoyait un transfert aérien vers la Sicile puis une remontée vers le nord de l'Italie avec une arrivée prévue à Milan le 31 mai.

L'Italie, l'un des pays les plus touchés par le Covid-19, a placé l'ensemble du territoire en confinement depuis le début de la semaine. La péninsule déplore plus de 1.000 décès. Le calendrier du cyclisme, comme dans les autres sports, est bouleversé par les annulations en cascade annoncées ces derniers jours, notamment celles des courses italiennes qui forment l'ossature du programme de mars, les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et surtout Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison. Les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice ont annoncé vendredi l'annulation de la dernière étape prévue dimanche en raison de la pandémie de coronavirus.