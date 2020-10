" Après deux séries de résultats négatifs au Covid-19 vendredi et samedi, l'équipe a été informée de quatre résultats positifs pour les membres du personnel après des tests effectués dimanche soir ", a expliqué la formation australienne, l'une des dix-neuf appartenant au WorldTour. " Compte tenu de notre responsabilité envers nos coureurs et notre personnel, le peloton et l'organisation de la course, nous avons pris la décision ferme de nous retirer du Giro ", a déclaré son directeur général, Brent Copeland. " Heureusement, les personnes touchées sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers ".

Mais ce n'est pas tout. Deux coureurs de deux autres équipes, dont le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo), troisième du Tour de France 2019 et l'un des favoris de ce Giro, ont également été testés positifs lors des tests menés pendant la journée de repos et ont dû quitter la course. Concernant les autres personnes touchées, d'un membre du staff de la formation AG2R - la Mondiale et un autre de la team Ineos Grenadiers ont été contaminées et placées à l'isolement. Vingt-et-une équipes restent donc en course dans le Tour d'Italie qui approche de la mi-course et doit se terminer le 25 octobre à Milan.