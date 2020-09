Pour éviter la propagation du coronavirus, la direction du Tour de France a imposé des mesures strictes. Si deux membres d'une même équipe sont testés positifs au Covid-19 , alors cette formation est exclue de la course. Du 3 au 25 octobre, pour le Giro, le protocole sera différent comme l'a rappelé Mauro Vegni, le directeur du Tour d'Italie, vendredi à La Gazzetta dello Sport . " Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord ", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Puisque le règlement dit que l'organisateur peut, mais ne doit pas le faire, je ne l'appliquerai pas, a-t-il renchéri. Je testerai, je vérifierai, mais je ne renverrai pas l'équipe à la maison. Cela ne me semble pas correct et respectueux envers ceux qui n'ont rien à cacher dans une telle situation. Ceux dont le test est positif ne sont pas des bandits. Je ne vais pas invalider le travail d'une équipe qui se prépare depuis un an à un grand événement, pour ce qui peut être une question de malchance."