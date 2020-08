TOUR DE FRANCE - Pour éviter la propagation du coronavirus au sein du peloton, l'organisation du Tour de France a décidé d'exclure toute équipe qui déclarera au moins deux cas positifs au Covid-19, selon les informations de Vélo News.

Décidément, ce Tour de France 2020 ne sera pas comme les autres. Reportée du 29 août au 20 septembre, à cause de la pandémie de coronavirus, la Grande Boucle proposera un protocole sanitaire très strict. Notamment au sein du peloton. L'organisation aurait ainsi annoncé qu'à partir de deux cas positifs au sein d'une même formation (coureurs et staff compris), celle-ci sera exclue du Tour.

"A partir du 26 août 2020 et pour toute la durée du Tour de France, si deux personnes ou plus d'une même équipe présentent des symptômes fortement suspects ou sont testées positives au Covid-19, l'équipe concernée sera exclue. Les coureurs ne seront pas autorisés à prendre le départ et ses membres du personnel se verront retirer (ou ne pas attribuer) leurs accréditations", indique le réglement, révélé par Vélo News.

Selon un membre d'une équipe du peloton, qui s'est confié à Reuters, "la mesure a été annoncée lors du Criterium du Dauphiné". Par ailleurs, chaque équipe devra déclarer 30 personnes accréditées, dont les huit coureurs, pour l'accès à l'hôtel chaque jour. Les 22 formations devront donc tout faire pour rester dans une "bulle sanitaire", comme l'a indiqué Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, mercredi à Nice.

