Tout n'est pas toujours juste dans le sport. Doux euphémisme auquel le cyclisme n'échappe pas. Demandez donc à la Groupama-FDJ. Quand Thibaut Pinot a flanché, dans les circonstances que l'on connaît, sur le Tour, ils étaient quelques-uns à se demander si mettre tous ses œufs dans le même panier, celui d'une possible victoire, était une si bonne idée, finalement. Ceux-là avançaient qu'Arnaud Démare n'aurait d'un côté pas fait tâche pour épauler le leader et qu'il aurait, de l'autre, pu dominer quelques sprints. Cette idée, loin d'être saugrenue, dit beaucoup de ce que le champion de France est devenu.

Dix c'est le nombre de succès obtenus par Arnaud Démare sur la saison 2020. Du 5 août au 16 septembre pour être précis. Dix bouquets qui font, déjà, de sa saison 2020 la deuxième plus prolifique de sa carrière (derrière les 15 de 2014 et à égalité avec 2017). Année référence, 2014 s'était achevée avec une frustration : ne pas avoir remporté de courses World Tour. Ce n'est pas encore le cas en 2020 mais le pédigrée des battus, de Ewan (deux fois), à Alaphilippe en passant par Van Aert, Sagan ou encore Van Avermaet, vaut le top niveau mondial. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a six ans. Entre-temps, Démare a gagné Milan-Sanremo mais il a surtout mûri.

La régularité de ses performances sur des terrains aussi différents que Milan-Turin (sprint massif), le championnat de France (parcours difficile) ou le Tour de Wallonie (arrivée en bosse) a de quoi faire pâlir tous les sprinteurs du monde, sauf sans doute Wout Van Aert. Ni Caleb Ewan, ni Sam Bennett, le seul à l'avoir battu cette saison avec Giacomo Nizzolo, ne possèdent cet alliage de force bestiale dans l'emballage final et de résistance quand la route se cabre. Cet arsenal peut lui permettre de dominer les sprints du Giro où ses adversaires se nommeront Gaviria, Sagan, Hodeg (ou son coéquipier Ballerini), Viviani ou Matthews.

Démare sur les grands tours, c'est une victoire à chacune de ses trois dernières participations (Tour 2017 et 2018, Giro 2019). Série en cours donc. "Le Giro peut être parfait pour lui", juge le consultant Eurosport, Bradley Wiggins. Le vainqueur de la Grande Boucle 2012 fait partie de ceux qui pensent que la forme étincelante de Démare en août aurait dû lui offrir une place sur le Tour : "J'étais surpris. Il aurait pu être un bon coéquipier pour Pinot et en même temps être l'un des favoris pour le maillot vert cette année". Les plus grands regardent Démare. De là à dire que les coureurs actuels le craignent, il n'y a qu'un pas…

S'il a mis du temps à apprivoiser les grands tours - il n'en avait pas terminé un seul avant 2018 -, Démare s'est mis à scorer. Jamais plus d'une fois mais régulièrement donc. Et l'an dernier, son Giro est passé à un rien, 13 unités en fait sur Pascal Ackermann, vainqueur du classement par points, d'être parfait après son succès d'étape à Modène. Une question s'impose donc : Démare peut-il faire mieux ?

Villafranca Tirrena (4e étape), Matera (6e), Brindisi (7e), Rimini (11e), Asti (19e), le sprinteur picard doit connaître cette litanie sur le bout des doigts. C'est là qu'il affrontera Gaviria, Sagan et consorts. Cinq arrivées massives, peut-être une ou deux de plus, c'est peu et il y aura des déçus. Avec son train, l'un des meilleurs du monde cette année, la Groupama-FDJ devra parfois assumer le poids de la course. Et faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire sur le Tour : gagner (au moins) une étape.

