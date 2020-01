Après une magnifique année 2019, Remco Evenepoel veut enchaîner en 2020. Dans cinq mois, il aura en effet l'occasion de s'illustrer sur le Giro. Vainqueur de cinq courses lors de sa première saison avec Deceuninck - Quick-Step, et notamment le Tour de Belgique, Remco Evenepoel attirera tous les regards lors du départ du prochain tour d'Italie, le 9 mai à Budapest (Hongrie).

"Je suis vraiment impatient de participer à ma première course sur une durée de trois semaines. Le Giro est un événement prestigieux. Je suis heureux que l'équipe m'ait fait confiance et m'ait donné cette opportunité incroyable, a-t-il déclaré sur le site officiel de son équipe. Ce sera intéressant de voir comment je vais me comporter sur une course aussi exigeante. Je suis tellement excité à l'idée de participer au Giro. Je vais en profiter au maximum tout en continuant d'apprendre."