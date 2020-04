TOUR D'ITALIE - Dans la soirée de dimanche, Vicenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, a confirmé que le Giro devrait bien se dérouler en octobre prochain.

En pleine refonte du calendrier cycliste, le Tour d'Italie semble avoir trouvé sa case. Du moins pour l'instant. Alors que la péninsule se prépare à entamer la "phase 2" de son protocole sanitaire à partir du 4 mai, Vicenzo Spadafora, le ministre des Sports, a plus ou moins donné son feu vert pour les nouvelles dates du Giro, dimanche soir. Si la crise sanitaire le permettra, il aura lieu en octobre prochain.

Le Giro du 3 a 25 octobre ?

Tour de France L'Italie et le Giro contre-attaquent : "Raccourcir notre course, ce serait un manque de respect" 16/04/2020 À 10:57

"Oui, je pense qu'il pourra se disputer aux dates indiquées par les organisateurs", a-t-il ainsi annoncé dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. Il y a quelques semaines, Rcs, la société qui organise le Giro, parlait de disputer la 103e édition du 3 au 25 octobre. Et avec un format traditionnel de 21 étapes. Un point sur lequel Mauro Vegni, le directeur de la course, s'était montré inflexible. Même chose pour Paolo Bellino, administateur délégué et directeur général de Rcs Sport, mécontent de la menace de possible raccourcissement.

Play Icon WATCH Les nouvelles dates ? "C'est comme si le Tour était programmé en mars" 00:02:55

"Moi, j'ai trois objectifs : faire le Giro, faire le Giro de trois semaines et faire toutes nos courses, avait-il lâché (...) L'UCI ne nous aide pas, mais j'espère qu'au final, elle ne mettra pas la durée du Giro en cause pour ne pas fausser la concurrence. Dans ce cas, je prendrais ça comme un manque de respect non seulement pour le Giro, mais aussi pour toute l'Italie."

Tour d’Italie Le Giro en octobre ? "C'est un objectif" selon di Rocco 12/04/2020 À 11:21