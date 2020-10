Le peloton a finalement obtenu gain de cause. La 19e étape du 103e Giro devait être la plus longue ? C'est raté. Au vu des conditions atmosphériques difficiles (pluie, froid...), de nombreux coureurs ont refusé de prendre part à l'intégralité de l'épreuve, ce qui a contraint les organisateurs du Giro à l'amputer... de moitié ! Une révolte que peine à digérer Mauro Vegni, le grand patron du Tour d'Italie, qui évoque de la " déception ".

"C'est vraiment le mot juste car on essaie de mettre sur pied un Tour d'Italie, a-t-il lâché au micro de L'Equipe. Ça a été très dur. On l'a fait pour donner un signal au monde entier, que le sport est courageux et qu'il ne renonce face à aucun problème. La journée d'aujourd'hui vient réduire tous ces efforts en miette. Je n'ai reçu aucun message des coureurs. Je suis une personne qui montre beaucoup d'attention pour les coureurs."